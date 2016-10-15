داوران دهمین دوسالانه نگارگری ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب آثار دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران را محمدباقر آقامیری، اردشیر مجرد تاکستانی، مجید مهرگان، مهرداد خطایی، امیر طهماسبی، حسینعلی ماچیانی، محمدرضا هنرور و عبدالله محرمی برعهده دارند.

داوری نهایی آثار دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران در بخش نگارگری به عهده مجید مهرگان، علی اصغر تجویدی، سلینا پوریا، امیر طهماسبی، مهرداد خطایی، بهمن شریفی و نوشین نظری است و همچنین سیدرضا فتاحی، حسینعلی ماچیانی و جلیل جوکار داوران گرایش گل و مرغ هستند.

در گرایش تذهیب، فریدون فخری جوقان، رحیم چرخی، محمدرضا هنرور، محسن آقامیری و سلیمان سعیدآبادی و در بخش تشعیر، مجید مهرگان، امیر طهماسبی و نوشین نظری داوری را برعهده دارند و داوری گرایش سیاه قلم این دوسالانه برعهده علی اصغر تجویدی، مهرداد خطایی و بهمن شریفی است.

دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران در بخش مسابقه، همایش علمی و تجلیل از پیشکسوتان نگارگری ایران برگزار می شود که بخش مسابقه در گرایش های نگارگری، گل و مرغ، تذهیب، تشعیر، طراحی سیاه قلم و پرتره سازی به شیوه نگارگری و پرداز با موضوع آزاد است و همایش علمی دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران در دو بخش مقالات علمی با محوریت تاثیر مدارس صنایع قدیمه و موزه هنرهای ملی در نگارگری معاصر و نشست های تخصصی و سخنرانی استادان و متخصصان با موضوع نگارگری ایران برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام و ارسال تصاویر آثار به جشنواره تا فردا یکشنبه ۲۵مهرماه جاری است و هنرمندان و علاقمندان برای شرکت در دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران می توانند با ارسال حداکثر سه اثر با ابعاد، تکنیک و موضوع آزاد که تاریخ تولید آنها از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد باشد، در مسابقه شرکت کنند.