۲۱ درصد ایرانی ها مبتلا به اختلالات روانپزشکی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اربابی در آستانه برگزاری سی و سومین کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، اظهار داشت: بر اساس مطالعات مختلف حدود ۲۱ درصد از جامعه ایرانی مبتلا به اختلالات روانپزشکی بوده که نیاز به ارائه خدمات لازم دارند. در این میان اضطراب و افسردگی بیشترین اختلالات به شمار میرود.
وی افزود: بخش عمدهای از افراد جامعه نیاز به کمکهای اولیه در حوزه روانپزشکی داشته و پژوهشها نشان داده در صورتی که مهارتهای اولیه همچون جرأتمندی، ارتباط مؤثر، تفکر نقاد، خودآگاهی و همدلی را به کودکان آموزش دهیم میزان بروز اختلالات روانپزشکی به ویژه در حوزه اعتیاد به شدت کاهش مییابد.
دبیر علمی سی و سومین کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران اضافه کرد: به رغم اینکه تختهای روانپزشکی در کشور کم داریم ولی خدمات مؤثری میتوان بدون نیاز به تخت برای بیماران انجام داد که مداخلات رواندرمانی ساده و کوتاهمدت از جمله این خدمات است.
اربابی اضافه کرد: انجمن علمی روانپزشکان ایران آمادگی دارد در جهت انجام این خدمات گامهای مؤثری را بردارد البته حمایت بیمهها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: رسانهها در ارتباط با ارتقای سواد سلامت روان در جامعه و کاهش خودکشی بسیار میتوانند موثر باشند لذا باید توجه کرد که برای پیشگیری از خودکشی، اصحاب رسانه به هیچ عنوان اعداد و ارقام اعلام نکنند و از انتشار فرد خودکشی کرده اجتناب ورزند.
دبیر علمی سی و سومین کنگره سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به اینکه ۹۵ درصد از افرادی که اقدام به خودکشی میکنند از بیماری روانپزشکی مثل افسردگی رنج میبرند، گفت: البته مشکلات اجتماعی، اقتصادی، خانواده و ژنتیک نیز در این مسئله موثر است.
وی با بیان اینکه شعار امسال سی و سومین کنگره روانپزشکی ایران «کمکهای اولیه روانشناختی» است، افزود: دو موضوع روانپزشکی علوم اعصاب و کار گروهی در سلامت روان در کنگره امسال که ۲۷ تا ۳۰ مهر ماه جاری در تهران برگزار میشود، مدنظر قرار دارد.
اربابی با اشاره به اینکه در کنگره امسال میهمانانی از کشورهای استرالیا، انگلیس و بلژیک حضور دارند، گفت: ۷۰ مقاله نیز به صورت تخصصی و پژوهشی و ۵۲ مورد پوستر در کنگره ارائه میشود.
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