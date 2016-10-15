به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی ظهر شنبه در بازدید از پروژه مجموعه خدماتی آرامستان همدان اظهار داشت: شورای شهر به عنوان پارلمانی محلی وظایفی بر عهده دارد، هرچند وظایفش به طور مستقیم در انتخاب شهردار و امور شهری دیده می شود اما در دید کلان تر تمامی مباحث عمران، فرهنگی، خدماتی، رفاهی و اجتماعی که به شهروندان مرتبط باشد به شورا نیز مربوط می شود.

رضا میرزایی با بیان اینکه دیدگاه و توجه اعضای شورای اسلامی شهر همدان تنها به شهرداری نیست، افزود: تصمیماتی که در شورا اخذ می شود منافعش باید برای شهروندان باشد و بر این اساس اگر تصمیمی گرفته یا مصوبه ای اخذ می شود برای رضایتمندی مردم است.

احداث مجتمع خدماتی باغ بهشت همدان

میرزایی به درخواست کمک و مساعدت اداره اوقاف استان همدان از شورا و شهرداری برای احداث مجتمع خدماتی باغ بهشت همدان اشاره و اظهار کرد: باید جلسه کارشناسی و اقدامات مطالعاتی برای بررسی این موضوع تشکیل و موارد مورد بررسی قرار گیرد.

وی به پرداخت بهای خدمات قبور توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: بخشی از اقشار جامعه از لحاظ مالی توانایی پرداخت هزینه های کفن و دفن متوفی خود را ندارند که بر این اساس باید این افراد مورد توجه بوده و تخفیفاتی برای آنها لحاظ شود.

رئیس شورای شهر همدان گفت: احداث مجموعه خدماتی آرامستان همدان نیازمند کمک مدیریت شهری است.

مدیرکل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز از احداث مجموعه خدماتی آرامستان همدان خبر داد و گفت: در این سایت بخش های مختلف اداری، سالن تطهیر، غسالخانه و مصلی طراحی شده که برآورد هزینه آن حدود ۱۳ میلیارد ریال است.

حجت الاسلام محمد کاروند با بیان اینکه سالن تطهیر و غسالخانه کنونی باغ بهشت مناسب نبوده و مورد اعتراض شهروندان است، افزود: احداث این مجموعه نیازمند کمک و حمایت شورا و شهرداری است چراکه مبلغ عوارض آن حدود ۲۰ میلیارد ریال اعلام شده و میتوان با تهاتر و همکاری این مهم را انجام داد.

کاهش هزینه کفن و دفن در آرامستان همدان

حجت الاسلام کاروند در ادامه به پرداخت بهای خدمات کفن و دفن توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: هزینه قبور با کفن و دفن حدود ۸۵۰ هزار تومان بوده که از سال گذشته به ۶۰۰هزار تومان کاهش یافته است.

گفتنی است در ادامه ضمن بازدید از ساخت پروژه مجموعه خدماتی آرامستان همدان از پروژه در حال ساخت حسینیه باغ بهشت نیز بازدید به عمل آمد.

همچنین مقرر شد جلسه ای با حضور کارشناسان شهرداری، استانداری، مسئولان دفتر نماینده ولی فقیه در استان و اداره کل اوقاف وامور خیریه استان برای بررسی ساخت سایت اداری تشکیل شود.