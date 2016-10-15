۲ کودک در دامغان بر اثر ریزش دیوار جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان سمنان، بازی کودکانه دو خردسال پنج و ۹ ساله در روستای سینگ از توابع دامغان با ریزش دیوار حیاط به فاجعه ای برای خانواده های این خردسالان بدل شد و تلاش امدادگران برای نجات آنها از زیر آوار در نهایت بی نتیجه ماند.

معاون عملیات ناجای استان سمنان با تائید این خبر گفت: در این حادثه چهار کودک حضور داشتند که یک دختر بچه ۹ ساله و یک پسر بچه پنج ساله جان باختند و دو کودک چهار و هشت ساله هم اکنون در بیمارستان به سر می برند.

سرهنگ علی میراحمدی درباره علت این حادثه، ابراز داشت: این دو کودک از طنابی که به دیوار کاهگلی قدیمی متصل شده بود در حال تاب خوردن بودند که این فاجعه رخ داد.

وی افزود: حال عمومی مجروحان این حادثه مطلوب است اما همچنان تحت مراقبت هستند.

معاون عملیات ناجای استان سمنان همچنین گفت: بی احتیاطی والدین این کودک نسبت به ایمن سازی دیوار و محل بازی کودکان این حادثه را رخ داد که از خانواده ها می خواهیم نسبت به ایمن سازی محل بازی کودکان خود اقدام کنند.