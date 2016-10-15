  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

صبح شنبه رخ داد؛

۲ کودک در دامغان بر اثر ریزش دیوار جان باختند

۲ کودک در دامغان بر اثر ریزش دیوار جان باختند

دامغان – حادثه ریزش دیوار منزل مسکونی در روستای سینگ از توابع دامغان به جان باختن دو کودک خردسال انجامید و دو کودک دیگر دچار جراحات شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان سمنان، بازی کودکانه دو خردسال پنج و ۹ ساله در روستای سینگ از توابع دامغان با ریزش دیوار حیاط به فاجعه ای برای خانواده های این خردسالان بدل شد و تلاش امدادگران برای نجات آنها از زیر آوار در نهایت بی نتیجه ماند.

معاون عملیات ناجای استان سمنان با تائید این خبر گفت: در این حادثه چهار کودک حضور  داشتند که یک دختر بچه ۹ ساله و یک پسر بچه پنج ساله جان باختند و دو کودک چهار و هشت ساله هم اکنون در بیمارستان به سر می برند.

سرهنگ علی میراحمدی درباره علت این حادثه، ابراز داشت: این دو کودک از طنابی که به دیوار کاهگلی قدیمی متصل شده بود در حال تاب خوردن بودند که این فاجعه رخ داد.

وی افزود: حال عمومی مجروحان این حادثه  مطلوب است اما همچنان تحت مراقبت هستند.

معاون عملیات ناجای استان سمنان همچنین گفت: بی احتیاطی والدین این کودک نسبت به ایمن سازی دیوار و محل بازی کودکان این حادثه را رخ داد که از خانواده ها می خواهیم نسبت به ایمن سازی محل بازی کودکان خود اقدام کنند.

کد مطلب 3795792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها