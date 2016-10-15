توانمندی علمی و هنری نابینایان به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار نابینایان در قالب ۱۴غرفه حاصل توانمندی های شغلی، علمی، هنری و ورزشی است که توسط موسسه نابینایان توانگران کارآفرین برگزار شد.

بر این اساس، موسسه نابینایان توانگران کارآفرین، شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی، روز جهانی عصای سفید، نمایشگاهی را از توانمندی‌های نابینایان در زمینه های شغلی، علمی، هنری و ورزشی و تجهیزات و فناوریهای ویژه نابینایان و همچنین خدمات بخشهای مختلف این مجموعه به آنان، برپا کرد.

این نمایشگاه تا یکشنبه ۲۵ مهرماه ادامه دارد و علاقه مندان می توانند برای بازدید از آن به نشانی شیراز، بولوار امیرکبیر، چهارراه سرباز، بولوار سفیر شمالی، خیابان صاحب الامر غربی، روبروی کوچه ۱۹ موسسه توانگران کارآفرین، طبقه ۲, سالن اجتماعات مراجعه کنند.

موسسه نابینایان توانگران کارآفرین که در زمینه توانمندی سازی افراد روشندل فعالیت دارد دارای ۴۰۰ عضو است.