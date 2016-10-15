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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

مجتمع های گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابند

مجتمع های گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابند

شهرکرد- مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: مجتمع های تولید محصولات گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری توسعه داده می شود.

برزو هیبتیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مجتمع های تولید محصولات گلخانه ای در چهارمحال و بختیاری توسعه داده می شود، اظهار داشت: این مجتمع ها در راستای تولید محصولات گلخانه ای و ایجاد اشتغال در سطح استان احداث می شوند.

وی عنوان کرد: هم اکنون در نقاط مختلف استان مکان یابی برای احداث مجتمع های گلخانه ای انجام شده است.

مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در تلاش هستیم که بهترین مناطق را برای احداث مجتمع های گلخانه ای در این استان پیدا کنیم تا بازده تولید محصولات بالاتر باشد و همچنین هزینه های تولید کاهش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تولید محصولات گلخانه ای به عنوان یکی از بهترین شغل ها در سطح کشور مطرح است.

کد مطلب 3795795

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