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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

اجرای نمایش «می‌خواستم ببوسمت باران گرفت» در نیاوران

اجرای نمایش «می‌خواستم ببوسمت باران گرفت» در نیاوران

نمایش «می‌خواستم ببوسمت باران گرفت» به کارگردانی سیدمحمدرضا سعادتی از ششم آبان در نیاوران به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «می‌خواستم ببوسمت باران گرفت» به نویسندگی میلاد اکبرنژاد و کارگردانی سید محمدرضا سعادتی و با تهیه کنندگی امیر کیان از ششم آبان ماه سال جاری در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.

نویسنده در این نمایشنامه نگاهی به رویدادهای محرم سال ۶۱ هجری داشته و داستان را شخصیت محور و روانکاوانه رقم زده است.

علی سلیمانی، هادی قمیشی، خسرو بامداد، طاهره بهرامی نهاد فر، امیرعباس توفیقی، علیرضا چاوش از جمله بازیگران این نمایش هستند.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از طراح صحنه و لباس: مرضیه کمالی دهقان، آهنگساز: علی محمد شاهی، مدیر تولید: پریسا خلیلیان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: امیرحسن زاده، مشاور رسانه ای: فرهاد خالدی.

کد مطلب 3795796
عطیه موذن

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