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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان خبر داد:

بانوی قایقران همدانی در راه مسابقات روئینگ آسیا

بانوی قایقران همدانی در راه مسابقات روئینگ آسیا

همدان- رئیس هیئت قایقرانی استان همدان گفت: تیم ملی روئینگ بانوان جوانان با حضور بانوی قایقران همدانی عازم تایلند شد.

محمد ضروری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بانوی قایقرانی همدانی در تیم ملی روئینگ بانوان اظهار داشت: تیم ملی روئینگ بانوان جوانان با ترکیب ۷ پاروزن به‌منظور حضور در کمپ و اردوی کنفدراسیون روئینگ آسیا و سپس مسابقات قهرمانی آسیا شب گذشته عازم تایلند شد.

وی افزود: مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا ۳ تا ۶ آبان ماه در شهر پاتایای تایلند برگزار می‌شود و تیم ملی روئینگ کشورمان در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به اسامی قایقرانان دعوت‌شده گفت: هانیه رمضانی، هانیه بیداد، نسترن جوادی، اسراء جوانمردی، زینب نوروزی، فاطمه صفری بانوی قایقرانی همدان و یاسمن ثبوت پاروزنان اعزامی به مسابقات هستند.

ضروری عنوان کرد: سولماز عباسی مربی و ملیکا علی نژاد کمک‌مربی تیم ملی در این مسابقات هستند.

وی بابیان اینکه هدف و برنامه هیئت قایقرانی استان همدان تربیت قایقران برای راه‌یابی به تیم ملی است، بیان کرد: به دنبال کمیت ورزشکار سازمان‌یافته نیستیم و باید قایقرانان باکیفیت داشته باشیم.

رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به وضعیت رشته قایقرانی در شهرستان‌های استان همدان گفت: شهرستان‌های کبودرآهنگ و ملایر دارای هیئت ورزشی در این رشته هستند.

ضروری عنوان کرد: شهرستان‌ها استعدادهای خوبی در این رشته دارند و باید با فراهم کردن شرایط برای آن‌ها از استعدادهای استان به‌خوبی استفاده شود.

ضروری بابیان اینکه در تمام سال به دنبال کشف استعدادهای نو در این رشته هستیم، گفت: نباید با تمام شدن دوران ورزشی قایقرانان فعلی‌ استان همدان، دیگر حرفی برای گفتن در این رشته نداشته باشیم و از امروز باید به دنبال کشف استعدادهایی جدید بود.

کد مطلب 3795797

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