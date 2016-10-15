بانوی قایقران همدانی در راه مسابقات روئینگ آسیا

محمد ضروری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بانوی قایقرانی همدانی در تیم ملی روئینگ بانوان اظهار داشت: تیم ملی روئینگ بانوان جوانان با ترکیب ۷ پاروزن بهمنظور حضور در کمپ و اردوی کنفدراسیون روئینگ آسیا و سپس مسابقات قهرمانی آسیا شب گذشته عازم تایلند شد.
وی افزود: مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا ۳ تا ۶ آبان ماه در شهر پاتایای تایلند برگزار میشود و تیم ملی روئینگ کشورمان در این رقابتها حضور خواهد داشت.
رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به اسامی قایقرانان دعوتشده گفت: هانیه رمضانی، هانیه بیداد، نسترن جوادی، اسراء جوانمردی، زینب نوروزی، فاطمه صفری بانوی قایقرانی همدان و یاسمن ثبوت پاروزنان اعزامی به مسابقات هستند.
ضروری عنوان کرد: سولماز عباسی مربی و ملیکا علی نژاد کمکمربی تیم ملی در این مسابقات هستند.
وی بابیان اینکه هدف و برنامه هیئت قایقرانی استان همدان تربیت قایقران برای راهیابی به تیم ملی است، بیان کرد: به دنبال کمیت ورزشکار سازمانیافته نیستیم و باید قایقرانان باکیفیت داشته باشیم.
رئیس هیئت قایقرانی استان همدان با اشاره به وضعیت رشته قایقرانی در شهرستانهای استان همدان گفت: شهرستانهای کبودرآهنگ و ملایر دارای هیئت ورزشی در این رشته هستند.
ضروری عنوان کرد: شهرستانها استعدادهای خوبی در این رشته دارند و باید با فراهم کردن شرایط برای آنها از استعدادهای استان بهخوبی استفاده شود.
ضروری بابیان اینکه در تمام سال به دنبال کشف استعدادهای نو در این رشته هستیم، گفت: نباید با تمام شدن دوران ورزشی قایقرانان فعلی استان همدان، دیگر حرفی برای گفتن در این رشته نداشته باشیم و از امروز باید به دنبال کشف استعدادهایی جدید بود.
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