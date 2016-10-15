مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی اظهار داشت: چهارمین مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه مهرماه، با شرکت ۳۲ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان مسابقات، ساسان علی بابایی با ۶ امتیاز قهرمان شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: سینا کوروند با ۶ امتیاز و پوئن شکنی کمتر دوم شد و مسلم حسن‌آبادی و حمیدرضا صداقت خواه با ۵ امتیاز در مکان سوم و چهارم قرار گرفتند.

بابایی عنوان کرد: نشمیل کلوندی با ۵ و محمدحسین قنبر علی فرزاد با ۴.۵ امتیاز به ترتیب عنوان بهترین بازیکن بانوان و بهترین بازیکن رده سنی را به دست آوردند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج جام ولایت در ملایر بیان کرد: یک دوره مسابقه شطرنج سریع به‌صورت ریتد با عنوان جام ولایت با حضور ۱۳۰ نفر در محل هتل باران شهرستان ملایر برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در پایان سینا کوروند با ۸ امتیاز نفر اول، محمود اسکندری با ۸ امتیاز دوم، روح‌الله شمسی با ۷.۵ امتیاز سوم، شایان رحمتیان با ۷.۵ امتیاز چهارم و امیر سالار جاوید فرد با ۷ امتیاز پنجم شد.

بابایی بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، گفت: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای بسیار ضروری است.

وی یادآور شد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بین‌المللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت می‌کند.