مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی اظهار داشت: چهارمین مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه مهرماه، با شرکت ۳۲ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.
وی افزود: در پایان مسابقات، ساسان علی بابایی با ۶ امتیاز قهرمان شد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: سینا کوروند با ۶ امتیاز و پوئن شکنی کمتر دوم شد و مسلم حسنآبادی و حمیدرضا صداقت خواه با ۵ امتیاز در مکان سوم و چهارم قرار گرفتند.
بابایی عنوان کرد: نشمیل کلوندی با ۵ و محمدحسین قنبر علی فرزاد با ۴.۵ امتیاز به ترتیب عنوان بهترین بازیکن بانوان و بهترین بازیکن رده سنی را به دست آوردند.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج جام ولایت در ملایر بیان کرد: یک دوره مسابقه شطرنج سریع بهصورت ریتد با عنوان جام ولایت با حضور ۱۳۰ نفر در محل هتل باران شهرستان ملایر برگزار شد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در پایان سینا کوروند با ۸ امتیاز نفر اول، محمود اسکندری با ۸ امتیاز دوم، روحالله شمسی با ۷.۵ امتیاز سوم، شایان رحمتیان با ۷.۵ امتیاز چهارم و امیر سالار جاوید فرد با ۷ امتیاز پنجم شد.
بابایی بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیلشدن به رشتهای همگانی و فراگیر است، گفت: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاههای حرفهای بسیار ضروری است.
وی یادآور شد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بینالمللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت میکند.
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