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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

مرگ ناشی از چربی خون و سکته در لرستان بالاتر از میانگین کشوری است

مرگ ناشی از چربی خون و سکته در لرستان بالاتر از میانگین کشوری است

خرم آباد - استاندار لرستان گفت: مطابق گفته های وزیر بهداشت مرگ و میر ناشی از چربی خون و سکته در لرستان ۲.۵ درصد از میانگین کشور بالاتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و در جمع خبرنگاران میزان سرانه مصرف ماهی در لرستان را پایین دانست و اظهار داشت: میزان مصرف ماهی به ازای هر نفر در استان در طول سال چهار کیلو و ۷۰۰ گرم بوده که این سرانه بسیار پایین است.

وی با بیان اینکه مطابق گفته های وزیر بهداشت مرگ و میر ناشی از چربی خون و سکته در لرستان ۲.۵ درصد از میانگین کشور بالاتر است، ادامه داد: برای کاهش میزان مرگ و میر در استان باید مصرف گوشت قرمز در خانوارها کم شده و بهترین راه این است که مصرف ماهی جایگزین مصرف گوشت قرمز شود.

استاندار لرستان بیان کرد: برای افزایش میزان مصرف ماهی در خانواده های لرستانی می توان رستوران های دریایی ایجاد کرده و نسبت به برگزاری جشنواره های غذا  و ... اقدام کرد.

وی افزودسازمان جهاد کشاورزی لرستان در بالا بردن میزان سرانه مصرف ماهی در استان وظیفه سنگینی داشته و نباید به راحتی از کنار آن عبور کند و مدیر شیلات استان نیز باید برای این کار برنامه ریزی هایی داشته باشد زیرا یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم لرستان درگیر این موضوع هستند.

بازوند تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز باید در زمینه بالا بردن مصرف ماهی در خانوارها ورود پیدا کند.

کد مطلب 3795804

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