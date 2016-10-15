به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی وطنی در چهاردهمین جلسه شورای ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: در ایران تا سال ۲۰۲۰ باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد در غیر این صورت ملزم به پرداخت جریمه بالایی می‌شود در صورتی که با سرمایه گذاری حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره مندی از فناوری‌های این حوزه قطعا هزینه‌ها کمتر از آن مقدار جریمه می‌شود.

وی عنوان کرد: مپنا می‌تواند به عنوان یک مدل توسعه فناوری برای شرکت های دانش بنیان و صنعتی در سیاست ها و برنامه های معاونت علمی در نظر گرفته شود.

وطنی ادامه داد: در صورت دانش بنیان شدن هر بخش از این شرکت می توانند در کنار تسهیلات صندوق توسعه از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بهره مند شوند.

وی در پیشنهادی به دبیر ستاد تجدیدپذیر بیان عنوان کرد: در تقسیم بندی اقدامات ملی که در سند ملی انرژی‌های تجدید پذیر در نظر گرفته شده است نقش و جایگاه شرکت های بزرگ مانند مپنادر این عرصه دیده شود زیرا مپنا زیرساخت‌های لازم این حوزه را دارا است بنابراین در تقسیم کار سهمی که مپنا می تواند در توسعه فناوری و تجاری سازی در اجرای نقشه جامع علمی کشور یا اقدامات ملی سند انجام دهد در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه باید تسهیلات قانونی خصوصا در بحث مجوزها برای پروژه‌های حوزه تجدید پذیر در نظر گرفته شود، بیان کرد: شرکت‌های بین‌المللی که پس از برجام به ایران آمدند بیشتر آنها پیشنهادی برای فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر داشتند و برای کشور ما مسئله مهم بحث انتقال فناوری و بازارهایی صادراتی همزمان با سرمایه گذاری این شرکت‌ها است.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی همچنین ابراز کرد: در حوزه انرژی های تجدید پذیر باید به سمتی حرکت کنیم که این بحث مردمی شود به عنوان مثال اگر برای ساخت نیروگاه‌های بادی نیاز به زمین است مشارکت صاحبان املاک را در پروژه‌ها داشته باشیم همانطور که در امریکا وقتی چاه نفتی حفر می شود از مالکان زمین درخواست همکاری می کنند که ستاد در این زمینه می تواند تسهیل گری های لازم را انجام دهد.

وی گفت: اگر در حوزه انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری کنیم و از فناوری‌های این حوزه بهره مند شویم قطعا هزینه ها کمتر از آن مقدار جریمه خواهد بود. لذا بایستی در زمینه تامین منابع مالی برای این حوزه پیش نویس هایی تهیه و در مجلس مطرح شود تا با توجه به اهمیت مسئله بودجه هایی برای این حوزه در نظر گرفته شود.

وطنی آموزش عملی در حوزه تجدید پذیر را دارای اهمیت بالایی دانست و تصریح کرد: آموزش ها در این حوزه نیز شروع شده که باید قوی تر پیش رود تا فرهنگسازی در این حوزه بهتر شود همانطور که مطرح شد در مپنا کلاس های آموزشی برگزار می شود که اگر این کلاس ها در سایت برگزار شود با آموزش عملی تاثیر گذاری بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: همچنین در بسیاری از حوزه ها در ستادهای معاونت علمی کمیته‌های دانش آموزی فعال هستند که در این حوزه نیز باید این اتفاق رخ دهد تا از پایه دانش آموزان با این حوزه آشنا شده و با شناخت و اعتماد به نیروی جوان فرصت توسعه فضای کسب و کار برای کشور ایجاد شود.

به گزارش مهر، چهاردهمین جلسه شورای ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی با حضور علی وطنی معاون توسعه فناوری، سیروس وطنخواه دبیر ستاد، اکبر ادیبی فر مدیرعامل شرکت پروژه تولید انرژی‌های تجدید پذیرمپنا و اعضای شورای ستاد تشکیل شد. در این جلسه مسائل مرتبط با فناوری و چالش های موجود در حوزه انرژی های تجدیدپذیر از منظر یکی از شرکت‌های بزرگ این حوزه بررسی شد.