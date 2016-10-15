فعالیت موسسه همسریابی «امین» غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ورزش و جوانان اطلاعیه‌ای در خصوص فعالیت های غیرمجاز سازمان مردم نهاد «موسسه امین» که در زمینه همسریابی و همسرگزینی فعالیت می کند وزارت ورزش و جوانان اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد:

نظر به تبلیغات برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص همسریابی و همسرگزینی با مجوز «وزارت ورزش و جوانان» به اطلاع می رساند این وزارتخانه برای هیچ سازمان مردم نهادی (NGO) در حوزه همسریابی و همسرگزینی مجوز صادر نکرده است و فعالیت با موضوع همسریابی و همسرگزینی توسط سازمان های مردم نهاد جوانان ممنوع است از جمله تبلیغات موسسه امین فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد تایید این وزارتخانه نیست.