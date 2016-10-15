وضعیت بهداشتی آب سد «یامچی» در نیر اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: گفته می‌شود وضعیت آب شرب سد یامچی بر اساس آزمایش‌های بهداشتی مطلوب است.

وی افزود: این در حالی است که لازم است اعتبار لازم برای تکمیل فاضلاب شهر نیر با هدف ارتقا بهداشتی سد یامچی اختصاص یابد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به ضرورت تسریع در اجرای فاز دوم تصفیه‌خانه اردبیل تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تأخیر در اجرای این طرح آب شرب اردبیل را در آینده با بحران مواجه خواهد ساخت.

بدری با تأکید به اینکه سد یامچی آب شرب اردبیل را با جمعیت ۵۰۰ هزارنفری تأمین می‌کند، اضافه کرد: لازم است اقدام عاجل برای بهبود وضعیت این سد صورت پذیرد.

وی همچنین خواستار احداث تصفیه‌خانه تکمیلی فاضلاب شهر اردبیل شد و تأکید کرد: این تصفیه‌خانه می‌تواند نیازهای صنایع به ویژه پتروشیمی را در آینده تأمین کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس تکمیل سدهای معیشتی و کوچک با هدف تأمین نیاز بخش کشاورزی را تأکید کرد و گفت: علاوه بر این انتظار می‌رود حق آبه استان اردبیل از محل رود ارس مشخص شده و نسبت به تخصیص سهم استان اقدام شود.

به گفته بدری در تأمین آب شرب روستاهای اردبیل لازم است تأمین اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی پیگیری شود.

وی با اشاره به پروژه نیمه‌تمام شبکه جمع‌آوری فاضلاب اردبیل افزود: هر چند این پروژه از چند ماه قبل آغاز شده اما به فرجام نرسیده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس همچنین از کلنگ زنی زودهنگام سد عنبران ابراز گله‌مندی کرد و گفت: این پروژه قبل از مطالعه کلنگ زنی شده و لازم است دستگاه‌های متولی نسبت به مطالعه زودهنگام و آغاز عملیات اجرایی اقدام کنند.

بدری با تأکید به اینکه عمده مصارف آبی استان در بخش کشاورزی است، اضافه کرد: لازم است توسعه سیستم‌های آبیاری مکانیزه در دستور کار قرار گیرد و سرگردانی بین آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی در اجرای این پروژه‌ها حل و فصل شود.