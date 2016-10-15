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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۵

صبح امروز؛

نمایشگاه توانمندی های صنایع غذایی قطب هشتم کشور درکرمان افتتاح شد

نمایشگاه توانمندی های صنایع غذایی قطب هشتم کشور درکرمان افتتاح شد

کرمان - نخستین نمایشگاه توانمندی های صنایع غذایی قطب هشتم معاونت های غذا و داروی کشور در کرمان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان صبح شنبه در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه توانمندی های صنایع غذایی قطب هشتم معاونت های غذا و داروی کشور گفت: هر ساله این نمایشگاه همزمان با روز جهانی غذا در تهران برپا می شد.

محمدرضا حیدری با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار روز جهانی غذا در استان های دیگر برگزار می شود، افزود: در این نمایشگاه محصولات واحدهای تولیدی برتر صنایع غذایی استان کرمان در قالب ۱۵ غرفه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نخستین نمایشگاه توانمندی های صنایع غذایی قطب هشتم معاونت های غذا و داروی کشور از بیست و سوم تا بیست و ششم مهرماه جاری در پارک مادر در حال برگزاری است.

کد مطلب 3795816

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