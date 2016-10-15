۵۰ درصد صنایع غذایی خراسان جنوبی دارای نشانگر تغذیه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کبری ناصری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت برزگداشت روز جهانی غذا برگزار شد، اظهار کرد: غذا مهمترین رکن برای ساخت تمامی اندام های بدن و تامین امنیت حیات بدن را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اینکه غذا فراتر از تغذیه است، بیان کرد: تأمین امنیت غذایی نیازمند همکاری همه دستگاه های مرتبط با تهیه، تولید و توزیع فراورده های غذایی است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه سازمان جهانی غذا و دارو هر ساله در هفته جهانی غذا یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در حوزه امنیت غذایی را مورد تأکید قرار می دهد، عنوان داشت: امسال نیز شعار «آب و هوا در حال تغییر است، غذا و کشاورزی نیز باید تغییر یابد» از سوی این سازمان انتخاب شده است.

ناصری اضافه کرد: به طور حتم منابع جهانی محدود بوده و تمامی منابع ملی در اختیار ما بیش از وضعیت موجود نیست بنابراین باید کشاورزی به گونه ای ارتقاء یابد تا بهترین بهره وری را داشته باشد.

وی، نظارت بر تولیدات غذایی را یکی از وظایف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: یکی از اهداف وزارت بهداشت برای ارتقاء سطح سلامت جامعه افزایش آگاهی مصرف کننده است که در همین راستا صنایع غذایی ملزم به درج نشانگر تغذیه ای بر روی محصولات خود شده اند.

لزوم درج برچسب اصالت کالا برای تمامی کالاهای سلامت محور

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه این نشانگر میزان پنج جزء حیاتی همه مواد غذایی از جمله میزان انرژی، قند، نمک، اسیدهای چرب ترانس و چربی کل فراورده را نشان می دهد، بیان داشت: مصرف کنندگان با استفاده از این نشانگر می توانند بر اساس شرایط تغذیه ای خود فرآورده غذایی مناسب خود را تشخیص دهند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی فروارده های تولیدی جدید در کنار پروانه ساخت باید نشانگر تغذیه ای را هم داشته باشند، افزود: تاکنون ۵۰ درصد از فراورده های غذایی تولیدی استان موفق به درج نشانگر تغذیه ای شده اند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، کاهش مصرف نمک و اسیدهای چرب را یکی از مهمترن شعارهای سازمان غذا و دارو و مهمترین محور فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانست و گفت: یکی دیگر از فعالیت های این دانشگاه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور است که در این راستا باید تمامی اقلام وارداتی برچسب اصالت کالا را داشته باشند.

ناصری ادامه داد: برچسب اصالت کالا باید برای تمامی کالاهای سلامت محور شامل تمامی اقلام خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، ملزومات پزشکی و دارویی درج شده باشد.

مصرف نمک در کشور دو برابر میزان جهانی

وی همچنین به هفت مورد از مهمترین مضرات مصرف بالای نمک اشاره کرد و افزود: مصرف بالای این ماده خوراکی سبب افزایش فشارخون، سرطان ها به خصوص سرطان های گوارشی، افزایش ابتلا به چاقی، اختلالات کلیوی، نفخ، پوکی استخوان و تقلیل بهبود عملکرد دستگاه های تنفسی می شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بابیان اینکه مصرف نمک در کشور دو برابر مصرف جهانی آن است، بیان داشت: میزان مصرف روزانه نمک طبق استاندارد جهانی پنج گرم بوده که این رقم در کشور ما حدود ۱۰ گرم در روز است.

ناصری با اشاره به اینکه با پیشرفت دانش و تکنولوژی بیمارهای واگیر دار تا حد زیادی در کشور کنترل شده است، عنوان داشت: با این وجود آمار بیماری های غیرواگیر از جمله فشار خون، بیماری های قلبی و دیابت روز به روز در حال افزایش است که بخش زیادی از آن ناشی از تغذیه ناصحیح است.

به گفته وی فشار خون مهمترین دستاورد مصرف بالای نمک و دیابت نیز مهمترین دستاورد مصرف بالای قند است.

عرضه داروهای گیاهی در عطاری ها غیرمجاز است

وی همچنین در ارتباط با عرضه داروهای گیاهی دست ساز در برخی از مکان ها نیز گفت: به طور کلی عطاری ها محل عرضه گیاهان دارویی است و نه داروهای گیاهی اما گاهی اوقات به دلیل تقاضای زیاد مردم شاهد توزیع برخی داروهای گیاهی در عطاری ها هستیم که این غیرقانونی است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین فروش کپسول های چاقی و لاغری و درمان اعتیاد در عطاری ها را غیرمجاز دانست و افزود: در صورت مشاهده این موارد به طور حتم با آن ها برخورد قانونی می شود.

ناصری با انتقاد از اینکه مجازات های قانونی تعیین شده برای مقابله به این موارد با نوع تخلف همخوانی نداشته و بازدارنده نیست، بیان کرد: به همین دلیل شاهد تکرار برخی از تخلفات هستیم.