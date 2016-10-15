مصرف روغن جامد باید به صفر برسد

به گزارش خبرنگار مهر ، جواد تاج کی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی غذا، با اشاره به اینکه در ایران یک روز با هفته غذا نگاه شده است، افزود: در این روز توجه به کاهش سوء تغذیه ،اشاعه فرهنگ تولید غذای سالم و امنیت غذایی اهمیت بیشتری دارند.

وی با بیان اینکه در ایران شعار امسال روز جهانی غذا «اصلاح الگوی تغذیه برای ارتقا و حفظ سلامت» است،خاطر نشان کرد: برای این شعار زیر مجموعه های از قبیل کاهش مصرف نمک و قند و چربی،نشانگرها رنگی تغذیه ای، برچسب اصالت، مبارزه با قاچاق کالا،ترویج و نشان ایمنی و سلامت تعریف شده که در دستور کار دانشگاه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر بیماری های قلبی و سرطان در ایران در حال افزایش است،گفت:این بیماری ها می تواند به علت عادت های غلط غذایی نسبت داد و باید بر واحدهای تولیدی مواد غذایی نظارت شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تاکید کرد: سیاست های سازمان غذا برای رسیدن به اهداف خود در روز جهانی غذا، اعطای

نشان ایمنی برای محصولات،کاهش نمک، شکر و روغن های جامد، کاهش اسید های چرب ترانس و ساماندهی غذا های سنتی است.

تاج کی با بیان اینکه باید استفاده کم از نمک به فرزندان را در جامعه فرهنگ سازی کنیم، افزود:هدف سازمان غذا دستیابی عادلانه مردم به سبد غذایی سالم است و سازمان غذا در تلاش است که اسید های چرب ترانس را به حداقل کاهش دهد.

وی ادامه داد: میزان مصرف روغن جامد در سبد خانواده‌ها در سال گذشته ۴۸ درصد بوده است، گفت: همه تلاش ما این است که این میزان را به صفر درصد برسانیم که تا سال ۹۹در این جهت حرکت خواهیم کرد و میزان مصرف روغن مایع را افزایش خواهیم داد.

تاج کی با اشاره به اینکه مهم ترین وظیفه سازمان مدیریت ایمنی سلامت غذایی مردم است، تاکید کرد:باید یک نظام مدیریتی برای تولید مواد اولیه غذایی تا رسیدن آن به دست مردم داشته باشیم و در بحث دولت هم استقرار استراتژی و تنظیم وضع مقررات و جذب مشوق با صنایع مرتبط است.

وی با اشاره به اینکه مردم باید شیوه مبتنی بر سلامت را تغییر دهند، تصریح کرد:چهار راهبرد برای دستیابی به این اهداف در این هفته وجود دارد که، استفاده از چراغ راهنما تغذیه، اصلاح معیار های فنی واستاندارها،سیاست تشویق و صنعت غذایی و غنی سازی فرآورده های غذایی است.