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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

معاون تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش همدان در گفتگو با مهر مطرح کرد:

اجرای طرح ساختار قامتی در مدارس استان همدان

اجرای طرح ساختار قامتی در مدارس استان همدان

همدان- معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان گفت: طرح ساختار قامتی برای پنجمین سال متوالی در مدارس استان همدان اجرا خواهد شد.

عبدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ساختار قامتی دانش آموزان اظهار داشت: کم‌تحرکی و میز و نیمکت‌های غیراستاندارد در دوره ابتدایی موجب ناهنجاری جسمانی می شود.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان پنج ساعت متوالی روی این نیمکت‌ها می نشینند، گفت: متأسفانه دانش‌آموزان با هر قدی از یک نیمکت مشترک استفاده می‌کنند و نیمکت پایه اول تا پایه ششم نیز فرقی نمی‌کند که این موضوع باعث آسیب و ناهنجاری‌های جسمانی می‌شود.

وی افزود: عدم توجه به شرایط ارگونومیک در نیمکت‌ها در آینده مشکلات مضاعفی ازجمله صافی کف پا و آسیب به ستون فقرات را برای نسل آینده ایجاد می‌کند.

جفری عنوان کرد: در همین راستا پایگاه‌های ساختار قامتی برای اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و پالایش دانش‌آموزان و معرفی آنها به متخصص و پزشک ایجاد شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان با اشاره به استعدادیابی ورزشی در مدارس و بیان اینکه در مدارس استان همدان استعدادهای ورزشی بسیار نابی وجود دارد و مدارس استان همدان سرشار از استعداد ورزشی است، عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از مدارس استان همدان ازحداقل امکانات برای ورزش محرومند و این سرمایه‌ها به هدر می‌روند.

وی با اشاره به امکانات ورزشی در مدارس استان همدان بیان کرد: به غیر از درصد کمی از مدارس که معمولاً غیردولتی هستند و وضعیت و امکانات ورزشی مناسبی دارند بسیاری از مدارس استان همدان درزمینهٔ دارا بودن امکانات ورزشی اعم از توپ و راکت و غیره وضعیت مناسبی ندارند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان عنوان کرد: متأسفانه در چندساله گذشته کاهش سرانه‌های آموزش‌وپرورش باعث شده که مدیران به علت محدودیت‌های اعتباری نتوانند در این زمینه کاری انجام دهند.

کد مطلب 3795824

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