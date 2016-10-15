اجرای طرح ساختار قامتی در مدارس استان همدان

عبدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ساختار قامتی دانش آموزان اظهار داشت: کم‌تحرکی و میز و نیمکت‌های غیراستاندارد در دوره ابتدایی موجب ناهنجاری جسمانی می شود.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان پنج ساعت متوالی روی این نیمکت‌ها می نشینند، گفت: متأسفانه دانش‌آموزان با هر قدی از یک نیمکت مشترک استفاده می‌کنند و نیمکت پایه اول تا پایه ششم نیز فرقی نمی‌کند که این موضوع باعث آسیب و ناهنجاری‌های جسمانی می‌شود.

وی افزود: عدم توجه به شرایط ارگونومیک در نیمکت‌ها در آینده مشکلات مضاعفی ازجمله صافی کف پا و آسیب به ستون فقرات را برای نسل آینده ایجاد می‌کند.

جفری عنوان کرد: در همین راستا پایگاه‌های ساختار قامتی برای اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و پالایش دانش‌آموزان و معرفی آنها به متخصص و پزشک ایجاد شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان با اشاره به استعدادیابی ورزشی در مدارس و بیان اینکه در مدارس استان همدان استعدادهای ورزشی بسیار نابی وجود دارد و مدارس استان همدان سرشار از استعداد ورزشی است، عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از مدارس استان همدان ازحداقل امکانات برای ورزش محرومند و این سرمایه‌ها به هدر می‌روند.

وی با اشاره به امکانات ورزشی در مدارس استان همدان بیان کرد: به غیر از درصد کمی از مدارس که معمولاً غیردولتی هستند و وضعیت و امکانات ورزشی مناسبی دارند بسیاری از مدارس استان همدان درزمینهٔ دارا بودن امکانات ورزشی اعم از توپ و راکت و غیره وضعیت مناسبی ندارند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان عنوان کرد: متأسفانه در چندساله گذشته کاهش سرانه‌های آموزش‌وپرورش باعث شده که مدیران به علت محدودیت‌های اعتباری نتوانند در این زمینه کاری انجام دهند.