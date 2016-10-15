تصادف کامیون با موتورسیکلت ۱ کشته و ۲ مجروح برجای گذاشت

سرهنگ محمد رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر یک مورد تصادف در چهار راه نسیم شمال بلافاصله عوامل پلیس راهور و کلانتری ۱۳ برای بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند که یک دستگاه کامیون باری «رنو» با یک دستگاه موتورسیکلت دارای سه ترک برخورد کرده است، که یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در محل فوت و راکب و یکی دیگر از سرنشینان مجروح شدند.

محمدی بیان کرد: کارشناسان پلیس راهور علت وقوع این حادثه را عدم توجه به جلو توسط راننده کامیون اعلام کرده اند.

رئیس پلیس راهور استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: در تصادفات موتورسیکلت بیشترین ضربه به سر راکب و سرنشیان این وسیله نقلیه می خورد که استفاده از کلاه ایمنی باعث کاهش ضربات وارده می شود که از همه راکبان موتورسوار تقاضا دارم با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند، از انجام حرکات نمایشی و خطر آفرین خودداری کنند تا شاهد بروز اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.