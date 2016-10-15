تیم مینی بسکتبال چهارمحال و بختیاری به جمع ۴ تیم برتر کشور پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، تیم مینی بسکتبال استان که در دو مرحله اول رقابت های منطقه ای با درخشش خود جواز حضور در رقابت های نهایی را کسب کرده بود، از ۲۸ مهرماه رقابت نهایی خود را با چهار تیم فینالیست برای کسب عنوان قهرمانی کشور آغاز می کند.

مرحله نهایی مسابقات مینی بسکتبال کشور با حضور چهار تیم از استان های چهارمحال و بختیاری، تهران، اصفهان و توابع تهران به مدت دو روز در تهران برگزار می شود و نمایندگان استان در اولین بازی خود به مصاف تهران خواهد رفت.

احسان پورکاوه، نیماحشمتی، همیرا نادری، حسین قانی، محمدمهدی ریاحی، دانیال زاهد، حامدکاظم پور، سیناجهاندیده، محمدمهدی فدایی، امیرحسین موسوی، کسری مبینی، آرمین بیاتی به عنوان ورزشکار و حسین بیگی به عنوان سرپرست و حسین بهـامیر به عنوان مربی تیم استان را همراهی می کنند.