دومین رشته شغلی اختصاصی پست ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پست از جایگزینی رشته شغلی «کارمند امور پستی» به جای «کاردان امور پستی» خبر داد.

به استناد الزام ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تعیین شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی، با پیگیری های مستمر اداره کل توسعه سرمایه انسانی شرکت پست، پس از تصویب اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی آن در شورای نگهبان، از تاریخ دوم شهریورماه ۹۵ شته شغلی «کارمند امور پستی» جایگزین رشته شغلی «کاردان امور پستی» شد.

براین اساس علاوه بر پست های سازمانی که قبلا رشته شغلی آنها «کارمند امور پستی» بوده، تمامی پست های سازمانی اختصاصی با عناوین «کاردان امور پستی»و یا «مسئول ...» رشته شغلی آنها به «کارمند امور پستی» تغییر یافته است.

این شغل در برگیرنده فعالیتهایی است که متصدیان آن، انجام عملیات پستی و امور اجرایی دفاتر و باجه های پستی نظیر تجزیه و ممیزی، آماده­ سازی، رهسپاری و توزیع مرسولات را با بهره­ گیری از سیستمهای نرم ­افزاری ذیربط بر عهده دارند.

ادامه خدمت و ارتقای رتبه و طبقه کارمندانی که تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه، براساس ضوابط قبلی در مشاغل ذیربط اشتغال داشته‌اند و به موجب ضوابط جدید، غیر واجد شرایط محسوب می شوند، در همان شغل بلامانع است.