محمد بوهاری: جای زن من در آشپزخانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «محمد بوهاری» رئیس جمهوری نیجریه در پاسخ به اظهارات همسرش که انتقاداتی به نحوه اداره کشور داشت، با لحنی تمسخر آمیز به وی گفت که جایش گوشه آشپزخانه است!

بوهاری در حالی این سخنان زننده را به زبان آورد که در آلمان به سر می برد و کنار «آنگلا مرکل» یکی از قدرتمندترین زنان جهان ایستاده بود.

گفته می شود که اظهارات بوهاری واکنشی بوده است به انتقاد همسرش «عایشه» که در مقام یک تاجر و فعال سیاسی گلایه کرده که دولت نیجریه از سوی تعدادی معدود که حتی صاحب منصبان دولتی را بی اطلاع شوهرش انتخاب می کنند، به یغما رفته است.

عایشه پیشتر در مصاحبه ای که با خبرگزاری «بی بی سی» داشت، گفته بود: در انتخابات آینده به همسرم رای نخواهم داد مگر آنکه وی اداره دولتش را به دست بگیرد. رئیس جمهور بوهاری ۴۵ نفر از ۵۰ نفری را که به سمت های دولتی گماشته نمی شناسد و من هم علیرغم آنکه ۲۷ سال همسر وی بوده ام، شناختی از آنها ندارم.

آقای بوهاری هم در پاسخ به این انتقاد به جا، اولین فرصتی را که برای انتقام گرفتن به دست آورده، غنیمت شمرده و در برابر دیدگان بهت زده خانم مرکل با لحنی تمسخر آمیز می گوید: خوب نمی دانم همسرم به چه حزب سیاسی وابسته است. اما می دانم که او به آشپزخانه من و اتاق پذیرایی ام تعلق دارد.

این اظهارنظر بوهاری در شبکه های مجازی واکنش های شدیدی را به دنبال داشته است.

بسیاری از کاربران اینترنتی، گفته های بوهاری را نشان دهنده تفکر نادرست وی در باره زنان دانسته و آن را از جانب شخصی که در راس یک حکومت قرار دارد، نادرست اعلام کرده اند.

رئیس جمهوری نیجریه در حالی به مقام زنان توهین می کند که داعیه تلاش برای بازگرداندن ۲۰۰ دختری را که در دست گروه تروریستی «بوکوحرام» اسیر هستند، دارد.