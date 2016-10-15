پیشرفت ۶۵ درصدی بیمارستان قرچک/روند ساخت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی در شهرستان قرچک یکی از اولویت های مهم در این شهرستان بوده، منطقه ای که از داشتن یک تخت بیمارستانی نیز محروم است.

ساخت بیمارستان ۹۴ تختخوابی در شهرستان قرچک از مهم ترین پروژه هایی است که در حوزه بهداشتی ودرمانی در حال انجام بوده و مردم بسیاری برای تکمیل آن لحظه شماری می کنند.

این پروژه در چند سال گذشته به دلیل برخی عوامل نظیر کمبود اعتبارات یا مشکلات مالکیتی با توقف یا کندی هایی روبرو شده اما طی ماه های اخیر روند اجرای این پروژه ادامه یافته است.

دولت یازدهم تلاش دارد تا با تزریق اعتبارات لازم، پروژه بیمارستان ۹۴ تختخوابی شهرستان قرچک را هر چه سریعتر آماده بهره برداری کند، پروژه ای که می تواند میزان رضایت مندی مردم در حوزه بهداشت ودرمان را افزایش دهد.

احداث بیمارستان قرچک به بهبود وضعیت درمانی شهرستان کمک می کند

مجید مجیدی یکی از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان قرچک در حوزه بهداشتی و درمانی با محرومیت ها و کمبودهای مهمی مواجه بوده و باید مسئولان به این موضوع توجه کنند.

وی افزود: شهرستانی با جمعیت چندصدهزار نفری نباید برای انجام امور بهداشتی و درمانی خود به مناطق همجوار نظیر ورامین یا تهران مراجعه کند.

مجیدی ادامه داد: تکمیل و بهره برداری از پروژه بیمارستان شهرستان قرچک، اگرچه تمامی نیازها را برآورده نمی کند اما می تواند قدم موثری برای بهبود وضعیت موجود به حساب آید.

وی اضافه کرد: باید مسئولان و مدیران شهرستانی از همه ظرفیت های موجود برای تسریع در اجرای این پروژه استفاده کرده و هر چه زودتر شاهد افتتاح بیمارستان قرچک باشیم.

پیشرفت ۶۵ درصدی بیمارستان شهرستان قرچک

فرماندار شهرستان قرچک نیز همواره تکمیل و بهره برداری از پروژه بیمارستان این منطقه را یکی از اولویت های جدی شهرستان برشمرده و از تلاش مسئولان برای به نتیجه رسیدن یکی از مهم ترین پروژه های قرچک خبر داده است.

مسعود مرسلپور پیش از ظهر شنبه نیز به منظور بررسی آخرین وضعیت ساخت بیمارستان شهرستان قرچک در محل احداث پروژه حاضر شد.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به توجه ویژه دولت یازدهم به حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: یکی از اولویت های جدی دولت یازدهم، توجه به موضوع بهداشت و درمان است و عملکرد این دولت نیز این مهم را به اثبات می رساند.

مرسلپور، تکمیل و راه اندازی بیمارستان ۹۴ تختخوابی شهرستان قرچک را یکی از اولویت های مهم در این منطقه دانست و گفت: بیمارستان قرچک که ۹۴ تختخوابی است، می تواند در بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی این شهرستان بسیار موثر بوده و یک اثر ماندگار از دولت در منطقه به حساب آید.

وی ادامه داد: بدون تردید باید از همه ظرفیت های موجود برای اجرای این پروژه که نقش مهمی در توسعه این شهرستان ایفا می کند، استفاده کرد.

فرماندار شهرستان قرچک اضافه کرد: با حل شدن مشکلات گذشته، هم اکنون احداث بیمارستان قرچک سرعت خوبی را دارد و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به این سوال که این پروژه مهم چه میزان پیشرفت فیزیکی داشته است، ادامه داد: تاکنون ۶۵ درصد از این پروژه تکمیل شده است.

گفتنی است مساحت بیمارستان ۹۴ تختوابی قرچک، هشت هزار و ۳۰۰ مترمربع بوده که در چهار طبقه در دست ساخت است.