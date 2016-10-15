آموزش تخصصی کارکنان برای اجرای طرح جامع مالیاتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی غفاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دوره های آموزشی کارکنان این نهاد در راستای تحقق اهداف مالیاتی به صورت مستمر برگزار می شود.

وی همچنین گفت: ساختمان امورمالیاتی گچساران در پنج طبقه در حال احداث است که سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: برای تکمیل این ساختمان چهار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.

غفاری اولویت برنامه‌های این سازمان را به روز کردن پرونده مالیاتی عملکرد مؤدیان عنوان کرد وگفت: پرونده‌های عملکرد سال گذشته مودیان حقوقی و حقیقی باید تا پایان بهمن ماه سال جاری تعیین تکلیف شود.

وی اظهار داشت: آموزش تخصصی کارکنان در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی ضروری است.

غفاری با بیان اینکه تشخیص دقیق کارشناسان مالیاتی موجب تمکین آگاهانه مودیان به امر مالیات می شود، گفت: این امر تحقق حقوق دولت را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: در راستای افزایش توافق مالیاتی با مؤدیان تشخیص صحیح، دقیق و همراه با مستندات یک ضرورت است.