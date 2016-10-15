به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک سرمایه گذار برای ایجاد بازارچه عرضه مستقیم محصولات دریایی و جشنواره پخت این نوع غذاها در زمینی به مساحت هزار متر در شهر خرم آباد اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: برای ساخت این بازارچه شهرداری خرم آباد مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان عوارض از سرمایه گذار درخواست کرده که پرداخت این مبلغ برای سرمایه گذار مشکل است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان اضافه کرد: در صحبت هایی که با شهردار خرم آباد داشته ایم قرار است که این موضوع را ظرف امروز پیگیری کند لذا از رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان درخواست می شود پیگیری های لازم در این خصوص را انجام دهد.