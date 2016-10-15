به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی گفت: از میان یک هزار و ۱۱۱شرکت موجود در لیست واگذاری‌ها، از سال ۸۰ تا امروز حدود ۴۹ درصد این شرکت ها واگذار شده‌اند. این در حالی است که امسال قرار است ۲۰۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: واگذاری‌های انجام شده در ۱۵ سال گذشته، در مجموع به ارزش یک تریلیون و ۴۲۰ میلیارد ریال بوده که ۳۰۰ میلیارد ریال آن در قالب واگذاری به عموم مردم شامل مزایده، سهام تدریجی و سهام ترجیحی، ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب رد دیون و ۳۰۰ میلیارد ریال دیگر در قالب سهام عدالت بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده خصوصی سازی و واگذاری ها در کشور امسال بسته می شود یا نه، توضیح داد: در درون سازمان خصوصی‌سازی از نظر برگزاری مزایده مشکلی نداریم و تمام پیش‌بینی‌ها در این زمینه صورت گرفته است و بر این اساس باید سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها با سازمان خصوصی‌سازی همکاری لازم را داشته باشند.

پوری حسینی، در خصوص سهام عدالت نیز اذعان داشت: آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله پیش‌‌بینی شده است و اگر قرار باشد سودی هم به مشمولین داده شود، بنابر تصمیم مجلس و دولت این اتفاق خواهد افتاد.