  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبرداد؛

واگذاری ۲۰۰ شرکت تا پایان سال/پرونده خصوصی‌سازی‌ها بسته می‌شود؟

واگذاری ۲۰۰ شرکت تا پایان سال/پرونده خصوصی‌سازی‌ها بسته می‌شود؟

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: حدود ۲۰۰ شرکت دولتی تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار می‌شود، این در شرایطی است که در سال۸۰، نزدیک به یک هزار و ۱۱۱شرکت در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی گفت: از میان یک هزار و ۱۱۱شرکت موجود در لیست واگذاری‌ها، از سال ۸۰ تا امروز حدود ۴۹ درصد این شرکت ها واگذار شده‌اند. این در حالی است که امسال قرار است ۲۰۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: واگذاری‌های انجام شده در ۱۵ سال گذشته، در مجموع به ارزش یک تریلیون و ۴۲۰ میلیارد ریال بوده که ۳۰۰ میلیارد ریال آن در قالب واگذاری به عموم مردم شامل مزایده، سهام تدریجی و سهام ترجیحی، ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب رد دیون و ۳۰۰ میلیارد ریال دیگر در قالب سهام عدالت بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده خصوصی سازی و واگذاری ها در کشور امسال بسته می شود یا نه، توضیح داد: در درون سازمان خصوصی‌سازی از نظر برگزاری مزایده مشکلی نداریم و تمام پیش‌بینی‌ها در این زمینه صورت گرفته است و بر این اساس باید سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها با سازمان خصوصی‌سازی همکاری لازم را داشته باشند.

پوری حسینی، در خصوص سهام عدالت نیز اذعان داشت: آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله پیش‌بینی شده است و اگر قرار باشد سودی هم به مشمولین داده شود، بنابر تصمیم مجلس و دولت این اتفاق خواهد افتاد.

کد مطلب 3795840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها