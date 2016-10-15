به گزارش خبرنگار مهر، داود کار گر زاده ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به ۲۳ مهرماه روز جهانی استاندارد اشاره کردو افزود: در این هفته برنامه ها از ۲۳ مهرماه شروع و تا ۲۹ این ماه ادامه دارد.

وی اظهار کرد: روز اول ۲۳ مهرماه استاندارد سازی و اعتماد سازی نام گذاری شده،۲۴ مهرماه استاندارد و ارتقای توان تولید،۲۵ مهرماه خدمات و بهبود کیفیت زندگی، ۲۶مهرماه استاندارد، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، استاندارد و مدیریت ایمنی زنجیره غذایی ، ۲۷مهر ماه استاندارد و فرهنگ سازی و خانواده و ۲۹ مهرماه هم استاندارد و فضای کسب و کار نام گذاری شده است.

مدیر کل استاندارد استان زنجان با بیان اینکه روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه همایش کیفیت استاندارد در استان زنجان برگزار می شود، تاکید کرد: شعار امسال روز جهانی استاندارد، استانداردسازها اعتماد سازی می شوند نامگذاری شده است.

کار گر زاده توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و تقدیر از واحدهای نمونه در کیفی‎سازی را از اهداف برگزاری همایش استاندارد کیفیت زنجان یاد کردو اظهار داشت: در این راستا از۶ واحد تولیدی تجلیل می‌شود و مدیران کنترل کیفیت هم تجلیل می شود.

مدیر کل استاندارد استان زنجان با بیان اینکه رعایت استانداردهای بین‌المللی تضمین‎کننده حضور در بازارهای جهانی است، تصریح کرد:تامین سلامتی مردم با توجه به استاندارد سازی خدمات و محصولات انجام می گیرد.

کار گرزاده اظهار داشت: استاندارد خدمات و محصولات حوزه سلامت برای مردم اهمیت بیشتری دارد و به این موارد باید بیش از گذشته مورد توجه استاندارد و دستگاههای متولی قرار گیرد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات استان زنجان گفت: زمانی استاندارد در جامعه ما جا می افتاد که آموزش و ترویج در مدارس و انتقال آن به خانواده ها با شدت بیشتری دنبال شود و این مهم باید در مدارس استان به خوبی انجام شود.

کار گرزاده یاد آورشد: اداره کل استاندارد استان در راستای عمل به وظایف خود در بحث ترویج فرهنگ استاندارد اقدامات قابل توجهی را تاکنون انجام داده است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات استان زنجان، به نقش تأثیرگذار رسانه‌ها در ترویج فرهنگ استاندارد اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع رسانی ضعف ها و ضررهای کالاهای غیر استاندارد و معرفی کالای استاندارد مردم را نسبت به گرایش و استفاده از کالای استاندارد تشویق کنند.

کارگرزاده افزود: نظارت‌ و بازرسی از کالاها تقش بسزایی در استانداردسازی آنها دارد و این امر باعث می شود واحد تولیدی ملزم به تولید کالای استاندارد باشد.

وی تصریح کرد: سازمان استاندارد یک نهاد حاکمیتی است و در این راستا این سازمان نظارت و بازرسی از کالاها و اقلام را در دستور کار جدی خود دارد.