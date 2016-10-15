تیم جهان نژادیان آبادان همچنان حامی مالی ندارد

عبدالله جهان نژادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور ۱۰ ساله تیم فوتبال ساحلی جهان نژادیان در لیگ برتر کشور اظهار کرد: در تمام این سالها با هزینه های شخصی تیم را کنترل و هدایت می کنیم و تاکنون هیچ ارگان و یا شرکت توانمند که تعدادشان در شهر کم نیست ما را حمایت و پشتیبانی نکرده اند و این عدم همراهی و حمایت از سوی استان نیز وجود دارد.

وی اضافه کرد: تیم فوتبال ساحلی جهان نژادیان تیمی به تمامی بومی است که بازیکنانش را منتخبان بازیکنان باشگاههای منطقه تشکیل می دهند.

مدیرعامل باشگاه جهان نژادیان آبادان تصریح کرد: متاسفانه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خوبی را در اختیار نداریم که از جمله آن می توان به وجود زمین مناسب و در خور شان فوتبال آبادان و بچه های آن اشاره کرد، ورزشگاه فوتبال ساحلی ما به نسبت وجود شرکتها و دستگاههای توانمندی همچون منطقه آزاد اروند، پتروشیمی، پالایشگاه و غیره در مقایسه با ۱۲ شهر دیگری که برای برگزاری مسابقات به آن جا می رویم ضعیف ترین ورزشگاه به شمار می رود.

جهان نژادیان از نبود سکوی تماشاچی، نیمکت ذخیره ها، سرویس های بهداشتی، روشنایی مناسب زمین، رختکن، وی. آی. پی، جایگاه خبرنگاران و حتی ماسه مناسب و استاندارد به عنوان یک ضرورت در بازی فوتبال ساحلی، به عنوان برخی از این مشکلات و کمبودهایی نام برد.

داوری نامناسب به تیم ضربه زد

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دلایل عدم نتیجه گیری مطلوب و مورد انتظار از این تیم در لیگ برتر امسال گفت: در کنار کمبودهایی که پیشتر به آن اشاره شد، در بحث فنی نیز تیم ما امسال به طور کامل جوان شده بود، مرفاوی و هاشمپور دو مربی که سال گذشته در اختیار داشتیم به آلمان رفتند و به همین دلیل ما با مشکل نبود مربی مواجه شدیم.

مدیرعامل باشگاه جهان نژادیان آبادان افزود: برای جبران این کمبود ما از «مهرداد دهباشی» کاپیتان فعلی تیممان که سابقه حضور در تیمهای باشگاهی، ملی و حتی مربیگیری را در کارنامه خود دارد، به عنوان مربی استفاده کردیم.

وی ادامه داد: در اختیار نداشتن حدود پنج بازیکن تیم که به سایر تیمها ملحق شده بودند و جوان شدن تیم به طور کامل در کنار سایر مسائل مطرح شده سبب شد تا نتوانیم همچون گذشته نتایج خوبی را به دست بیاوریم.

جهان نژادیان با بیان اینکه در مسابقات داوری نیز بسیار به ما ضربه زد، تصریح کرد: داوری مسابقات نیز با اشکال و ایراد زیادی همراه بود، داوران جوان و با شرایط فوتبال ساحلی زیاد آشنایی نداشتند و از این بابت نیز ما ضرر کردیم.

مدیرعامل باشگاه جهان نژادیان آبادان با قدردانی از حمایتها و کمکهای معنوی و لجستیکی ادیبی رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان و شاملی رئیس هیئت فوتبال از تیم فوتبال ساحلی جهان نژادیان گفت: انجام هماهنگی ها برای پروازهای بازیکنان جهت حضور در مسابقات، پخش مستقیم بازیها از شبکه آبادان و حضور در تمرینات تیم از جمله این حمایتها بود که بسیار هم حائز اهمیت و انگیزه بخش بود.

وی افزود: امید می رود تا در فصل جدید با حمایتهای بهتر و بیشتر مسئولان شهری و استان خوزستان از تیم و بازیکنان بتوانیم به نحو بهتر و با شرایط مناسب تری حضور یافته و توقعات و انتظارات هواداران و مردم را برآورده کنیم.

جهان نژادیان بیان کرد: انتظار می رود تا با کمک اداره کل ورزش و جوانان خوزستان و حمایتهای استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس، مسئولان شهری و حتی شهرداری بتوانیم یک زمین خوب با امکانات بهتر و مناسب تری را مهیا کنیم تا بتوانیم نماینده شایسته ای برای آبادان و استان خوزستان باشیم.

مدیرعامل باشگاه جهان نژادیان آبادان با اشاره دوباره بر همراهی و حمایت مالی از سایر تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، تصریح کرد: متاسفانه به رغم آنکه ما در یک منطقه خاص به لحاظ برخورداری از شرکتها و ارگانهای توانمند اقتصادی قرار داریم اما هیچ کس حامی ما نیست.

نمی خواهند بازیکن آبادانی در تیم ملی باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: برخی از بازیکنان ما از جمله «جلیلی» (آقای گل کشور)، بغلانی و دهباشی به رغم داشتن پیشنهادات بسیار خوب از دیگر تیمها اما به خاطر شهرشان ایستادند و به بازی خود در تیم ادامه دادند، وجود بازیکنان متعصب بومی آبادان از مهمترین عوامل حفظ سهمیه فوتبال ساحلی برای شهر و استان است.

جهان نژادیان اضافه کرد: حمید جلیلی این بازیکن ارزشمند آبادانی که آقایی گل کشور را نیز در کارنامه خود دارد، متاسفانه از حضور در تیم ملی ب نیز خط می خورد و این نشان می دهد که کسانی هستند که نمی خواهند از آبادان کسی در تیم ملی فوتبال ساحلی حضور داشته باشد و این سبب تضعیف روحیه بازیکنان می شود.

مدیرعامل باشگاه جهان نژادیان آبادان با اشاره به انجام تحولات مختلف در تیم اعم از بازیکنان و سرپرست اظهار کرد: تیم ما به طور کامل جوان شده و تیم سالهای گذشته نیست، ما سابقه سومی لیگ فوتبال ساحلی کشور را نیز در کارنامه تیمی خود داریم، حتی بازیکنانی داشتیم که با تیم ملی در برابر تیم های ملی عمان و ژاپن بازی می کردند و شرایط خوبی بود اما حفظ یک تیم با تمام شرایط بسیار سخت است و نیاز به حمایت دارد، بازیکنان تغییر می کنند، کیفیت بازی و آمادگیشان تغییر یا از دست می رود و حتی ممکن است به تیمهای دیگر بروند، به دلیل پیوستن برخی بازیکنان به سایر تیمها ما دفاعمان را به طور کامل از دست دادیم، مربیمان نیز که به خارج سفر کرد و اینها در کنار مشکلات سخت افزاری بر روحیه بازیکنان تاثیر گذاشت.

وی، نامناسب بودن زمین را یکی از عمده ترین مشکلات تیم فوتبال ساحلی آبادان خواند و تصریح کرد: ماسه موجود در زمین آبادان ۱۰ سانتیمتر است وقتی برای بازی به شمال می رویم با زمینی مواجه می شویم که دارای ۷۰ سانتی متر ماسه است و به تبع بازیکن در خارج از خانه نمی تواند خوب بازی کنند و این یکی از عوامل مهم در واگذاری بازیهای بیرون از خانه تیم ما است.

جهان نژادیان یادآور شد: به رغم وجود مشکلات اما نسبت به سالهای گذشته در برخی موارد از جمله افزایش پروازها از یک به شش پرواز برای شرکت در مسابقات، پوشش مستقیم بازیها از تلویزیون و تامین سرویس ایاب و ذهاب بازیکنان در زمان انجام تمرینات که پیشتر با هزینه های شخصی بازیکنان انجام می شد، عملکرد مطلوبی را با همراهی اداره ورزش و هیئت فوتبال آبادان داشتیم و اگر این کمکها نبود به طور قطع جایگاه ما خیلی پائین تر بود.

هواداران به بازیکنان تیم فرصت دهند

مدیرعامل باشگاه جهان نژادیان آبادان در بخش دیگری از سخنان خود از مردم و هواداران خواست تا با توجه به تغییر کلی تیم (تیم جوان و به طور کامل بومی) فرصت هماهنگی بیشتر میان بازیکنان را بدهند و از حمایت و همراهی تیم دست برندارند، تغییر و تحولات انجام شده در تیم سبب مواجه آن با فراز و نشیبهای مختلفی می شود و در همین راستا تیم نیاز به زمان دارد تا بتواند جایگاه خود را بازیابد، امید می رود تا با فرصت دادن به «مهرداد دهباشی» کاپیتان تیم که اکنون تصدی مربیگیری تیم را نیز عهده دار است بتوانیم زمینه حضور فعالتر و کسب نتایج بهتر تیم را سبب شویم.

وی ادامه داد: از هواداران و مردم خوب و فهیم آبادانی می خواهیم که به تیم فرصت دهند تحمل کنند و به بازیکنان و مربی بومی شهر نیز بیشتر میدان دهند تا بتوانند کارشان را از پیش ببرند و مربی آبادانی نیز بتواند تجربیاتش را به تیمی که جوان شده (میانگین سنی بازیکنان از ۳۰ سال به ۲۵ سال کاهش یافته) انتقال دهد.

مدیرعامل باشگاه جهان نژادیان آبادان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگر چه از نظر داوری و فنی تیم با مشکلاتی مواجه شد اما به لحاظ درون تیمی، تیم ما بی حاشیه ترین تیم سال بود و هیچ مشکلی نداشتیم نه درگیری نه اشکال و ایرادی و نه اعتراض بازیکنی به مدیر باشگاه، مربی یا سرپرست و قرارداهای بازیکنانمان نیز شفاف بود و همه چیز به خوبی پیش رفت غیر از نتیجه ای که مد نظرمان بود.

جهان نژادیان با بیان اینکه حضور امسال تیم در مسابقات بدون داشتن حامی مالی (اسپانسر) کار اشتباهی است، عنوان کرد: حیف است که سهمیه شهر و استان از بین برود و لذا نیاز است تا مسئولان استانی و شهری همراهی و حمایت خوبی را از تیم داشته باشند، آنهم تیمی که حدود ۳۰ بازیکن بومی در فوتبال ساحلی دارد.

وی با اشاره به اینکه سیر علاقمندی مردم و جوانان به فوتبال ساحلی نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، تصریح کرد: بسیاری از شهرهای همجوار از ما خواستاری برگزاری مسابقات دوستانه هستند و بازیکنان قابلی نیز در شهرهای همجوار وجود دارد.

مدیرعامل باشگاه جهان نژادیان آبادان در پایان یادآور شد: به طور قطع اگر بتوانیم حامی مالی جذب کنیم و پالایشگاه و یا منطقه آزاد کمک کند، به طور قطع تیم خوبی خواهیم داشت که می تواند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد و جایگاه خوبی را نیز در لیگ برتر کشور پیدا کند.