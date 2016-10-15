نمایشگاه تخصصی فرآورده های غذایی و آشامیدنی در ساری برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه توانمندی‌های فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی ظهر شنبه با حضور شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی و بسته‌بندی صنایع غذایی استان در ۲۴ غرفه به مدت سه روز در محل فرهنگ و ارشاد ساری برپاشده است.

در این نمایشگاه محصولات واحدهای تولیدی دارای کیفیت برتر به مدت سه روز در معرض دید عموم مردم گذاشته شد تا مردم ضمن تشویق به مصرف این مواد غذایی و قرار دادن آن در سبد غذایی خانوار از کلیه دستاوردهای اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به‌عنوان سیاست‌گذار حوزه تأمین کیفیت محصولات غذایی استان آشنا شوند.

در این نمایشگاه که با حضور شرکت‌ها و واحدهای تولیدی همراه بود، برخی از محصولات علاوه بر برچسب کالا که شامل؛ شماره پروانه ساخت، نوع محصول، حجم یا وزن محصول، ترکیبات به‌کاررفته در فرمول محصول، آدرس و شماره تلفن کارخانه (و یا دفتر مرکزی)، شماره سری ساخت تولید، تاریخ تولید و انقضاء، موارد منع مصرف در صورت لزوم)، نحوه مصرف در صورت لزوم، شرایط نگهداری هستند، دارای نشانگر رنگی سبز، زرد و قرمز بودند به معرض نمایش گذاشته شد.