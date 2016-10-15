۳۵۰ پنل خورشیدی بین خانوارهای عشایری خراسان جنوبی توزیع می شود

غلامرضا قوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال جاری میزان ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار در راستای بهره مندی خانواده های عشایر استان از انرژی خورشیدی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در صورت تخصیص این اعتبار ۳۵۰ خانوار عشایری خراسان جنوبی دارای پنل خورشیدی می شوند.

قوسی با بیان اینکه این اعتبار برای کمک به تهیه پنل خورشیدی هزینه می شود، افزود: این طرح در راستای ترویج استفاده از انرژی های خورشیدی و بادی در جامعه عشایری اجرایی می شود.

مدیرکل امورعشایری خراسان جنوبی ادامه داد: باید در راستای استفاده از انرژی خورشیدی در بین عشایر استان فرهنگ سازی کنیم.

توزیع سوخت زمستانی بین هزار خانوار عشایری استان

قوسی با اشاره به اقدامات پیش بینی شده برای تهیه سوخت زمستانی عشایر خراسان جنوبی، بیان کرد: پیش بینی می شود در سال جاری بین هزار خانوار عشایری، سوخت توزیع شود.

وی هدف از توزیع سوخت زمستانی را جلوگیری از تخریب منابع طبیعی دانست و گفت: فاصله برخی از مناطق عشایری با محل عرضه سوخت زیاد بوده و این امر باعث عدم تهیه سوخت می شود.

قوسی با بیان اینکه سرانه گاز برای هر خانوار عشایری دو سیلندر در ماه است، افزود: همچنین سالانه هزار لیتر نفت سفید برای خانوار های عشایری تحت پوشش طرح توزیع سوخت، پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه باید به سمت تکنولوژی جدید برویم، افزود: در این راستا تهیه پنل خورشیدی برای تعدادی از خانواده های عشایری را در دستور کار داریم.