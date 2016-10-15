برگزاری کلاس های آموزشی رایگان برای مبتلایان به روماتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدرضا جمشیدی گفت: همزمان با برگزاری دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی ایران برای اولین بار جلسه آموزش به بیماران مبتلا به روماتیسم AS (اسپوندیلیت آنکیلوزانت) در روز پنجشنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۶:۲۰ تا ۱۸:۲۰ در تالار امام بیمارستان امام خمینی(ره) به صورت رایگان برای عموم برگزار می شود.

وی افزود: در این کلاس های آموزشی، متخصصین روماتولوژی، تغدیه و متخصصین طب ورزشی جوانب مختلف درمان بیماری برای بیماران ارائه می دهند.

جمشیدی گفت: در این بیماری نقش ژنتیک نسبت به بیماری های دیگر بارزتر است و یکی از مشخصه های این بیماری ابتلا به آن در سنین خیلی پایین و در جوان ها یعنی بین سنین ۲۰ تا ۴۰ سال است و شیوع آن در بین آقایان نیز بیشتر است.