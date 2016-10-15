  1. سلامت
  2. درمان
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

برگزاری کلاس های آموزشی رایگان برای مبتلایان به روماتیسم

برگزاری کلاس های آموزشی رایگان برای مبتلایان به روماتیسم

رئیس انجمن روماتولوژی ایران، از برگزاری کلاس های آموزشی رایگان برای بیماران مبتلا به روماتیسم AS خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدرضا جمشیدی گفت: همزمان با برگزاری دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی ایران برای اولین بار جلسه آموزش به بیماران مبتلا به روماتیسم AS (اسپوندیلیت آنکیلوزانت) در روز پنجشنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۶:۲۰ تا ۱۸:۲۰ در تالار امام بیمارستان امام خمینی(ره) به صورت رایگان برای عموم برگزار می شود.

وی افزود: در این کلاس های آموزشی، متخصصین روماتولوژی، تغدیه و متخصصین طب ورزشی جوانب مختلف درمان بیماری برای بیماران ارائه می دهند.

جمشیدی گفت: در این بیماری نقش ژنتیک نسبت به بیماری های دیگر بارزتر است و یکی از مشخصه های این بیماری ابتلا به آن در سنین خیلی پایین و در جوان ها یعنی بین سنین ۲۰ تا ۴۰ سال است و شیوع آن در بین آقایان نیز بیشتر است.

کد مطلب 3795848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها