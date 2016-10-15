۱۳۴هزار خانوار آذربایجان غربی در سرشماری اینترنتی ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حضرتی ظهر شنبه در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت ثبت نام اینترنتی سرشماری با بیان اینکه مدت سرشماری اینترنتی تا ۲۷ مهرماه امسال تمدید شد افزود: با توجه به استقبال گسترده خانوار ها زمان آغاز سرشماری به روش حضوری از سوی مرکز آمار ایران ۲۸ مهر ماه و پایان سرشماری اینترنتی روز سه شنبه ۲۷ مهرماه اعلام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشخصات ۴۶۶ هزار و ۲۰۸ نفر در قالب ۱۳۴ هزار و ۲۲۰ خانوار در آذربایجان غربی تاکنون در سرشماری اینترنتی به ثبت رسیده و نرخ مشارکت خانوارهای ساکن استان ۱۳ درصد شده است.

حضرتی با بیان اینکه در این سرشماری شهروندان شهرستان های سردشت، شوط، ماکو، چایپاره، مهاباد و بوکان بیشترین میزان مشارکت را در این سرشماری داشته اند عنوان کرد: میزان مشارکت آنها به ترتیب ۲۷ درصد، ۲۳ درصد، ۲۳ درصد، ۲۰ درصد، ۱۹ درصد و ۱۹ درصد بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی ادامه داد: میزان مشارکت خانوارها در دیگر شهرستان های استان پایین بوده و به صورت میانگین حدود ۱۱ درصد بوده است.

حضرتی گفت: شهرستان های میاندوآب با هفت درصد، خوی با هشت درصد و سلماس با ۹ درصد در رده های آخر میزان مشارکت در سرشماری اینترنتی در استان قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه سردشت با مشارکت ۲۷.۴۶ درصد خانوارهای این شهرستان در سرشماری اینترنتی همچنان رکورددار است افزود: تا کنون ۹ هزار و ۱۷۵ خانوار سردشت با ۳۴ هزار و ۷۸۰ نفر جمعیت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش اینترنتی ثبت نام کرده اند.