تصادف ۲ تریلی در گلستان یک مجروح برجای گذاشت

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تصادف در ساعت ۲۳ جمعه در محور آزادشهر اتفاق افتاد.
وی افزود: بیتوجهی راننده به جلو دلیل این تصادف بود.
عبدی گفت: رانندگان در مواقع رانندگی بخصوص زمان بارندکی باید همه حواس خود را متوجه رانندگی کنند.
به گفته وی رعایت نکات ایمنی مانند سرعت مطمئن، بستن کمربند ایمنی و پرهیز از رانندگی هنگام خواب آلودگی نقش بسزایی در کاهش ضایعات، کشتهها و مجروحین جادهای دارد.
عبدی اظهار کرد: انحراف معیار سرعت از سرعت میانگین از طرف بالا و پایین باعث افزایش ریسک تصادفات میشود.
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