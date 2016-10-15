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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

رئیس پلیس راه گلستان:

تصادف ۲ تریلی در گلستان یک مجروح برجای گذاشت

تصادف ۲ تریلی در گلستان یک مجروح برجای گذاشت

گرگان_ رئیس پلیس راه گلستان گفت: در تصادف دو تریلی راننده یکی از تریلی ها مجروح شد.

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تصادف در ساعت ۲۳ جمعه در محور آزادشهر اتفاق افتاد.

وی افزود: بی‌توجهی راننده به جلو دلیل این تصادف بود.

عبدی گفت: رانندگان در مواقع رانندگی بخصوص زمان بارندکی باید همه حواس خود را متوجه رانندگی کنند.

به گفته وی رعایت نکات ایمنی مانند سرعت مطمئن، بستن کمربند ایمنی و پرهیز از رانندگی هنگام خواب آلودگی نقش بسزایی در کاهش ضایعات، کشته‌ها و مجروحین جاده‌ای دارد.

عبدی اظهار کرد: انحراف معیار سرعت از سرعت میانگین از طرف بالا و پایین باعث افزایش ریسک تصادفات می‌شود.

کد مطلب 3795853

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