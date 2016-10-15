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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

«خاک تشنه» در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نمایش درمی‌آید

«خاک تشنه» در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نمایش درمی‌آید

مستند «خاک تشنه» برگزیده جایزه شهید آوینی به کارگردانی محمدعلی شعبانی در باشگاه مستند فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که دوشنبه ۲۶ مهرماه با حضور کارگردان برگزار می شود، پس از نمایش مستند «خاک تشنه» مخاطبان به گفت و گو درباره آن به گفت و گو می نشینند.

مستند «خاک تشنه» برنده جایزه بهترین کارگردانی در چهارمین جایزه بزرگ شهید آوینی است و به روایت زندگانی «ابوبکر عنق» یکی از روحانیون اهل تسنن است که در دفاع مقدس به شهادت رسیده و از شهدای وحدت اسلامی به شمار می اید، می پردازد. در این مستند اتفاقات متعارفی را که در مستندهایی از این دست می‌بینیم، مشاهده نمی‌کنیم. «خاک تشنه» توسط انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس تولید شده است. از محمدعلی شعبانی آثار دیگری همچون «صبحانه با طعم مرگ»، «ملی بدون کارت» و....  به نمایش درآمده است.

این برنامه باشگاه مستند، دوشنبه ۲۶ مهر ماه ساعت ۱۶در سالن سپیده فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود. فرهنگسرای انقلاب اسلامی در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی واقع شده است.

کد مطلب 3795854
فریبرز دارایی

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