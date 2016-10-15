به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دلوار صبح شنبه در ‌آئین بدرقه نخستین کاروان پیاده‌روی اربعین استان بوشهر اظهار داشت: عاشقان اهل بیت(ع) امسال نیز همچون سال‌های گذشته حماسه میلیونی را در آئین پیاده‌روی اربعین ثبت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام علی زاهددوست با اشاره به حضور نخستین کاروان پیاده‌روی اربعین استان بوشهر در مزار شهید مدافع حرم استان در روستای باشی تنگستان، بیان کرد: این کاروان با هدف انتقال پیام و اهداف شهدا با شعار استکبارستیزی و آزادی قدس و با رمز یا زینب (س) سفر خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه این کاروان کل طول سفر تا کربلا را به صورت پیاده طی خواهد کرد، ادامه داد: تبیین پیام عاشورا و اعلام انزجار از یزیدیان زمان را می‌توان به عنوان اهداف مهم این برنامه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کاروان پیاده‌روی اربعین حسینی استان بوشهر صبح امروز با حضور در مزار شهید مدافع حرم شهید محمد احمدی جوان سفر خود به کربلای معلی را آغاز کردند.