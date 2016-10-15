ارتقای رتبه جهانی کشتیرانی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مانا، موسسه تحقیقاتی کلارکسون لندن (Container Intelligence Monthly) در آخرین رتبه بندی مالکین کشتی‌های کانتینربر جهان، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را با چهار پله صعود، در رده ۱۹ جهان قرار داد.

بنا به گزارش ماهیانه موسسه تحقیقاتی کلارکسون، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) برای دومین ماه متوالی با مالکیت مجموع تناژ حمل برابر با ۹۲.۶۷۴ TEU در رتبه نوزدهم جدول مالکان کشتی‌های کانتینری جای دارد.

گزارش منتشر شده از سوی این موسسه حاکی از جایگاه مناسب و توانمندی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوران جدید پس از لغو تحریم ها و نیز بزرگترین ناوگان ملی حمل و نقل دریایی کشور در منطقه خاورمیانه است.

شایان ذکر است، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در میان مالکان کشتی‌های کانتینربر در مدت مشابه سال قبل در رتبه ۲۳ قرار داشت.