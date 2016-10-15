همکاری مردم شهرستان قرچک با مأموران آمار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال مردم شهرستان قرچک از سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی برای مشارکت مردم در سرشماری اینترنتی در شهرستان قرچک انجام شده است.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: با توجه به اهمیت موضوع و تأثیری که این سرشماری در وضعیت شهرستان خواهد داشت، از ظرفیت ها و امکانات مختلف برای برگزاری هر چه مطلوب تر این طرح استفاده شده است.

وی با اشاره به تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ادامه داد: پس از پایان ثبت نام اینترنتی طرح سرشماری، مرحله دوم این طرح آغاز می شود که مأموران به صورت حضوری به وظیفه خود عمل خواهند کرد.

مرسلپور اضافه کرد: ۶۱ آمارگیر در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان قرچک فعالیت می کنند و در مرحله دوم با مراجعه به درب منازل، به وظیفه خود عمل می کنند.

وی عنوان کرد: از مردم شهرستان قرچک انتظار می رود که هنگام مراجعه مأموران نهایت همکاری را انجام داده و اطلاعات و مدارک هویتی افراد خانواده را در دست داشته باشند تا سرشماری به شیوه مطلوب تری انجام شود.