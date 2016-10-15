بانوی تیرانداز همدانی در «تفنگ سه وضعیت»جهان رتبه هفتم را کسب کرد

حمدالله چاروسایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات تیراندازی جام جهانی ایتالیا اظهار داشت: مسابقات فینال فینالیست‌های تیراندازی جام جهانی در شهر بولونیا ایتالیا برگزار می‌شود که در هر رشته ۱۲ ورزشکار از قهرمانان المپیک، قهرمان جام جهانی تیراندازی و قهرمان دوره گذشته حضور دارند و از طرف فدراسیون جهانی به این مسابقات دعوت شده اند.

وی افزود: در این رقابت در رشته سه وضعیت ایستاده، نشسته و درازکش، «مه لقاجام بزرگ» با امتیاز ۵۸۴ به‌عنوان نفر هشتم وارد فینال شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به عملکرد بانوی تیرانداز همدانی گفت: فینال تفنگ سه وضعیت بانوان در حالی به پایان رسید که «مه لقا جام بزرگ» در رقابتی سخت با برترین‌های جهان با قرار گرفتن در جایگاه هفتم جهان به کار خود پایان داد.

چاروسایی عنوان کرد: پیش از این حسین باقری با کسب مدال برنز توانست تاریخ‌ساز شود و الهه احمدی نیز جایگاه هفتم جهان را به نام خود ثبت کرد.

وی همچنین با اشاره به مشارکت جامعه ورزش و جوانان استان همدان در طرح سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵ عنوان کرد: بیشتر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در مرحله اینترنتی طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبت‌نام کرده و برای تشویق کارکنان به ثبت‌نام اینترنتی به‌قیدقرعه در پایان مهلت قانونی هدایایی به‌رسم یادبود به این افراد اهدا خواهد شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: همچنین هیئت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد استان همدان مشارکت خوبی در طرح سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۹۵ داشته‌اند.