مردم شهرستان بدره پیشتاز شرکت در سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید روز شنبه در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن اظهار داشت: پس از بدره ای ها مردم شهرستان های ملکشاهی و آبدانان مشارکت بیشتری در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ داشته اند.

وی با قدردانی از مشارکت فعال مردم این استان در این طرح ملی افزود: در مجموع ۱۵۶ هزار خانوار در ایلام واجد شرایط شرکت در این سرشماری هستند که در مرحله اینرنتی پیش بینی می شود ۴۰ درصد این تعداد معادل ۵۶ هزار خانوار ثبت نام کنند.

استاندار ایلام میزان مشارکت مردم در سراسر کشور را از این طرح تاکنون معادل ۲۱ درصد عنوان و تاکید کرد: ایلامی ها از میانگین کشوری نیز بالاتر مشارکت داشته و تاکنون حدود ۴۰ هزار خانوار معادل ۲۳ درصد به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند.

مروارید با اشاره به نقش آمار و اطلاعات در برنامه ریزی های کلان کشور یادآور شد: با توجه به اینکه پیش از این ۲۴ مهر آخرین فرصت شرکت در سرشماری اینترنتی اعلام شده بود ولی مسئولان مرکز ملی آمار به منظور بهره مندی تعداد بیشتری از مردم این مهلت را تا پایان روز ۲۷ مهر ماه تمدید کرده اند و تمام دستگاه ها نیز باید شرایط لازم را برای ثبت نام مردم مهیا کنند.