به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسین‌پور؛ مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جلسه با مسئولان بانک شهر به منظور تسریع نصب دستگاه‌های کارتخوان در کتابفروشی‌ها خبر داد و گفت: پس از برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران و تغییر بانک عامل معاونت امور فرهنگی، فرآیند نصب کارتخوان‌های بانک شهر در کتابفروشی‌های مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و تا به امروز ۳۲۹ دستگاه کارتخوان در کتابفروشی‌ها و مراکز نشر نصب شده است.

وی افزود: البته تعداد ۵۰۰ کتابفروشی تقاضای نصب این دستگاه‌ها را داشتند و موارد نصب نشده نیز به دلیل عدم ارایه مدارک مورد نیاز، انصراف پذیرنده و یا عدم حضور مسئول مربوطه بوده است.

حسین‌پور با اشاره به مصوبات این جلسه نیز گفت: در این جلسه تصویب شد تا بانک شهر اطلاعیه‌ای در خصوص همکاری با ناشران و کتابفروشان صادر نماید تا از این طریق کلیه شعبه‌های بانک شهر به همکاری بپردازند. همچنین مقرر گردید تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اطلاعات صحبح و معتبر ناشران را در اختیار مجری طرح قرار دهد تا از این طریق در اسرع وقت کارتخوان‌ها نصب شوند.

مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی از اعتبار بن کارت‌های اهل قلم تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده بن کارت‌های صادر شده برای اهالی قلم در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران تا پایان خرداد ماه ۹۶ اعتبار خواهند داشت.

حسین‌پور با اشاره به برنامه‌ریزی برای صدور بن کارت‌های مجازی و حقیقی برای دانشجویان در نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۶ گفت: پیشنهاد شد با توجه به استقبال از کارت‌های مجازی و غیر حضوری، فرآیند ثبت‌نام و صدور بن کارت‌ها تسهیل شود و از روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید استفاده شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین به منظور تسهیل در خرید دارندگان بن کارت‌های اهالی قلم و دیگر اقشار مقرر شد برچسب‌های تبلیغاتی در خصوص پذیرش بن کارت‌های صادره نمایشگاه در کتابفروشی‌های دارای کارتخوان بانک شهر نصب شود.