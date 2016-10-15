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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

نصب ۳۲۹ کارتخوان در کتابفروشی‌ها/تمدید اعتبار بن‌کارت اهل قلم

نصب ۳۲۹ کارتخوان در کتابفروشی‌ها/تمدید اعتبار بن‌کارت اهل قلم

مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با اعلام فعال شدن تعداد ۳۲۹ کارتخوان بانک شهر در کتابفروشی‌ها از اعتبار بن‌کارت‌های اهل قلم تا پایان خرداد ۱۳۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسین‌پور؛ مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جلسه با مسئولان بانک شهر به منظور تسریع نصب دستگاه‌های کارتخوان در کتابفروشی‌ها خبر داد و گفت: پس از برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران و تغییر بانک عامل معاونت امور فرهنگی، فرآیند نصب کارتخوان‌های بانک شهر در کتابفروشیهای مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و تا به امروز ۳۲۹ دستگاه کارتخوان در کتابفروشی‌ها و مراکز نشر نصب شده است.

وی افزود: البته تعداد ۵۰۰ کتابفروشی تقاضای نصب این دستگاه‌ها را داشتند و موارد نصب نشده نیز به دلیل عدم ارایه مدارک مورد نیاز، انصراف پذیرنده و یا عدم حضور مسئول مربوطه بوده است.

حسین‌پور با اشاره به مصوبات این جلسه نیز گفت: در این جلسه تصویب شد تا بانک شهر اطلاعیه‌ای در خصوص همکاری با ناشران و کتابفروشان صادر نماید تا از این طریق کلیه شعبه‌های بانک شهر به همکاری بپردازند. همچنین مقرر گردید تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اطلاعات صحبح و معتبر ناشران را در اختیار مجری طرح قرار دهد تا از این طریق در اسرع وقت کارتخوان‌ها نصب شوند.

مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی از اعتبار بن کارت‌های اهل قلم تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده بن کارت‌های صادر شده برای اهالی قلم در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران تا پایان خرداد ماه ۹۶ اعتبار خواهند داشت.

حسین‌پور با اشاره به برنامه‌ریزی برای صدور بن کارت‌های مجازی و حقیقی برای دانشجویان در نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۶ گفت: پیشنهاد شد با توجه به استقبال از کارت‌های مجازی و غیر حضوری، فرآیند ثبت‌نام و صدور بن کارت‌ها تسهیل شود و از روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید استفاده شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین به منظور تسهیل در خرید دارندگان بن کارت‌های اهالی قلم و دیگر اقشار مقرر شد برچسب‌های تبلیغاتی در خصوص پذیرش بن کارت‌های صادره نمایشگاه در کتابفروشی‌های دارای کارتخوان بانک شهر نصب شود.  

کد مطلب 3795864
حمید نورشمسی

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