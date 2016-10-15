جشنواره فیلم «دیدار» تاجیکستان میزبان سینمای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانیان در مقام داور در بزرگترین رویداد سینمایی کشور تاجیکستان حضور پیدا می کند و فیلم های بلند «دختر» رضا میرکریمی، «کفش هایم کو؟» کیومرث پوراحمد، «رخ دیوانه» ابوالحسن داودی، «بدون مرز» امیرحسین عسگری، «یحیی سکوت نکرد» کاوه ابراهیم پور، «آتلان» معین کریم الدینی، «در دنیای تو ساعت چند است؟» صفی یزدانیان و «خداحافظی طولانی» فرزاد موتمن به همراه مجموعه‌ای از فیلم های کوتاه ایرانی در جشنواره مذکور به نمایش در می آیند.



فیلم «خداحافظی طولانی» تاکنون در جشنواره های بین المللی بوسان (کره جنوبی)، کاسا آسیا (اسپانیا)، بنگلور (هند)، ظفار (عمان)، آل لایتز (هند)، مذهب امروز (ایتالیا) و همینطور جشنواره های ایرانی فیلم در استرالیا و کانادا روی پرده رفته است.



جشنواره بین المللی فیلم «دیدار» از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه سال جاری در شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار می شود.