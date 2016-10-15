۱۸۹ آمارگیر به صورت حضوری اطلاعات مردم ایلام را ثبت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله قیصوری روز شنبه در جلسه این ستاد با حضور استاندار ایلام اظهار داشت: ۱۶۴ نفر از این تعداد مامور آمارگیر و ۲۵ نفر نیز کارشناس فنی هستند.

وی افزود: ۸۴ خودرو و ۱۸۷ تبلت نیز به منظور سهولت در اجرای این طرح در اختیار آمارگیران قرار خواهد گرفت تا با مراجعه به منازل مردم در نقاط شهری و روستایی اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه ایلام تاکید کرد: خوشبختانه در مرحله اینترنتی مشارکت مردم استان از این برنامه ملی بسیار خوب بوده و تاکنون ۲۳ درصد خانوارهای ایلامی معادل ۴۰ هزار خانوار اطلاعات آنها به ثبت رسیده است که ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

قیصوری با قدردانی از همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع ابراز امیدواری کرد در ادامه مراحل نیز شاهد اجرای کامل و دقیق این سرشماری باشیم.

وی از عموم مردم استان خواست در فرصت باقیمانده نیز برای ثبت اطلاعات خود به شکل اینترنتی اقدام کنند تا مسئولان کشور بتوانند با استفاده از این داده ها برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت را برای پیشبرد اهداف کلان نظام در دستور کار قرار دهند.