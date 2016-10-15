به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، محمد شریعتمداری روز شنبه در نشست سرمایه گذاری و توسعه استان مرکزی که با حضور مسئولان ارشد و نمایندگان استان در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به اهمیت این استان به عنوان زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب و بسیاری از علمای اسلامی اظهار داشت: شرایط و بستر مطلوب صنعتی و اقتصادی، ویژگی خاص استان مرکزی است که باید از این ظرفیت ها به نحو مناسب بهره گیری شود.

معاون اجرایی رییس جمهور رتبه پانزدهم استان در میزان سپرده گذاری، شرکت ها و نواحی فعال صنعتی و ظرفیت معدنی قابل ملاحظه را از مهم ترین ظرفیت های استان مرکزی برای سرمایه گذاری برشمرد و ادامه داد: باید میزان رشد تولید ناخالص داخلی استان افزایش یابد.

شریعتمداری با اشاره به بررسی چالش ها و پتانسیل های موجود استان، اظهار داشت: مرمت و بازسازی بافت های تاریخی، احیای تالاب میقان، کاهش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی، آبرسانی، بازچرخانی آب با تکمیل ظرفیت های تصفیه خانه ها و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی از جمله برنامه های دولت یازدهم برای پیشرفت و آبادانی استان مرکزی است.

معاون اجرایی رییس جمهور با اشاره سابقه قوی فرهنگی استان مرکزی اظهار داشت: پتانسیل های خوبی در استان مرکزی در زمینه مسایل فرهنگی و سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد.