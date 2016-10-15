سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و اعمال قانون در این زمینه از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است اظهار کرد: با واحدهای صنفی که کالای قاچاق عرضه می‌کنند برخورد جدی انجام می‌شود.

موسوی از اصناف خواست تا توجه بیشتری به کالای عرضه‌شده در واحدهای صنفی خود داشته باشند، چراکه قاچاق کالا و به‌خصوص کالاهای سلامت‌محور، علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سلامت جامعه را نیز با خطر روبرو می‌کند.

وی تصریح کرد: واحدهای صنفی با اشراف به قوانین این حوزه و مطالبه اسناد مربوط به کالا می‌توانند تشخیص دهند کالایی که عرضه می‌شود از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده و یا قاچاق است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با ابراز خرسندی از اینکه خراسان شمالی نه بارانداز کالای قاچاق و نه در مسیر ترانزیت کالای قاچاق است، عنوان کرد: برخورد و اقداماتی که در این خصوص از سوی سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود، به‌منظور پیشگیری از تخلف است.

موسوی با تأکید بر اینکه موفقیت در طرح مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور، مبتنی بر اطلاع‌رسانی است، گفت: قانون در این زمینه جامع و کامل است که در صورت ضرورت، بر این اساس اقدام خواهد شد.

وی از رسیدگی به ۱۴۷ مورد پرونده قاچاق کالا در ۶ ماهه نخست امسال در شعب تعزیرات حکومتی خراسان شمالی خبر داد و افزود: میزان چهار میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۹۸۹ هزار ریال محکومیت برای این تعداد پرونده صادرشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به ۱۱۳ مورد پرونده‌ای که طی این مدت به شعب تعزیرات حکومتی استان واردشده است، گفت: کالاهای مصرفی شامل کالاهای آرایشی و بهداشتی در صدر پرونده‌های قاچاق کالا در خراسان شمالی قرار دارد.