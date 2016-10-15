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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

ورود نفربرهای طلائیه به ناوگان رزم مرزبانی ناجا

ورود نفربرهای طلائیه به ناوگان رزم مرزبانی ناجا

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی از افزایش توان رزمی مرزبانی با تجهیز یگان های مرزی کشور به نفربرهای زرهی جدید و پیشرفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار قاسم رضایی گفت: مرزبانی ناجا در راستای سه اصل راهبردی، ارتقاء آمادگی عملیاتی و تعاملات و نیز کاهش آسیب پذیری، با برنامه ریزی های هدفمند، ماموریت ها را مدیریت می کند.

وی افزود: در راستای ارتقاء آمادگی عملیاتی و کاهش آسیب پذیری، اقدامات خوبی با آموزش های تخصصی به نیروهای مرزبانی در قالب قرارگاه جهادی آموزش انجام شده است.

فرمانده مرزبانی ناجا، مکمل موفقیت نیروهای کارآمد و آزموده را تجهیزات مناسب با موقعیت های جغرافیایی و تهدیدات منطقه ای دانست و تصریح کرد: پس از احصاء نیازمندی های رزمی مخصوص مناطق مرزی و عملیاتی و نیز با کمک متخصصان داخلی طرح ساخت «نفربر زرهی» با نام «طلائیه» در دستور کار صنعتگران داخلی قرار گرفت.

سردار رضایی ادامه داد: پس از تلاش های شبانه روزی جوانان مومن این مرز و بوم، این نفربر که بر اساس ویژگی های مناطق مرزی طراحی شده بود به مرحله تولید رسید.

وی با اشاره به اینکه این نفربرهای زرهی، بسیار پیشرفته و از امکانات بسیار خوبی برخوردار است، گفت: مرزهای شرق کشور به این نفربرها مجهز و با ورود این نفربرها به ناوگان رزمی توان رزم مرزبانان به صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند.

این مقام عالی رتبه در مرزبانی کشور خاطرنشان کرد: در مرحله بعد نفربرهای زرهی مختص شرایط غرب کشور وارد ناوگان زرهی و توان رزم این منطقه خواهد شد.

کد مطلب 3795872

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