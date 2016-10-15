ورود نفربرهای طلائیه به ناوگان رزم مرزبانی ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار قاسم رضایی گفت: مرزبانی ناجا در راستای سه اصل راهبردی، ارتقاء آمادگی عملیاتی و تعاملات و نیز کاهش آسیب پذیری، با برنامه ریزی های هدفمند، ماموریت ها را مدیریت می کند.

وی افزود: در راستای ارتقاء آمادگی عملیاتی و کاهش آسیب پذیری، اقدامات خوبی با آموزش های تخصصی به نیروهای مرزبانی در قالب قرارگاه جهادی آموزش انجام شده است.

فرمانده مرزبانی ناجا، مکمل موفقیت نیروهای کارآمد و آزموده را تجهیزات مناسب با موقعیت های جغرافیایی و تهدیدات منطقه ای دانست و تصریح کرد: پس از احصاء نیازمندی های رزمی مخصوص مناطق مرزی و عملیاتی و نیز با کمک متخصصان داخلی طرح ساخت «نفربر زرهی» با نام «طلائیه» در دستور کار صنعتگران داخلی قرار گرفت.

سردار رضایی ادامه داد: پس از تلاش های شبانه روزی جوانان مومن این مرز و بوم، این نفربر که بر اساس ویژگی های مناطق مرزی طراحی شده بود به مرحله تولید رسید.

وی با اشاره به اینکه این نفربرهای زرهی، بسیار پیشرفته و از امکانات بسیار خوبی برخوردار است، گفت: مرزهای شرق کشور به این نفربرها مجهز و با ورود این نفربرها به ناوگان رزمی توان رزم مرزبانان به صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند.

این مقام عالی رتبه در مرزبانی کشور خاطرنشان کرد: در مرحله بعد نفربرهای زرهی مختص شرایط غرب کشور وارد ناوگان زرهی و توان رزم این منطقه خواهد شد.