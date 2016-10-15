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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

دستگاه‌ها اطلاعات پروژه‌ها را به برنامه و بودجه استان ارائه دهند

دستگاه‌ها اطلاعات پروژه‌ها را به برنامه و بودجه استان ارائه دهند

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاه‌های مختلف استان تا پایان هفته جاری اطلاعات پروژه های خود را به برنامه و بودجه استان ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر شنبه در ششمین نشست شورای برنامه ریزی استان افزود: دستگاه ها باید اطلاعاتی همچون نام پروژه، نام پیمانکار و مطالبات قطعی شده بالاتر از ۵۰ میلیون تومان را لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه اعتبارات سفر هیئت دولت به استان در لایحه بودجه سال ۹۶ اعمال شود، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی به خصوص راه و شهرسازی و دستگاه های زیر مجموعه وزارت نیرو، قبل از ارائه پیشنهادات خود در خصوص لایحه بودجه سال۹۶، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان برگزار کرده و رقمهای پیشنهادی خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.

خادمی تصریح کرد: دستگاهها باید در این راستا بودجه پیشنهادی پروژه های ملی و ملی استانی شده را برای افزایش در بودجه ۹۶ به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.

استاندار افزود: دولت قصد دارد بخشی از بدهیهای خود را با استفاده از اسناد خزانه اسلامی پرداخت کند.

وی اظهار داشت: اسناد خزانه اسلامی همانند چکی است که به طلبکاران دولت داده می شود.

خادمی افزود: دریافت‌کنندگان این اسناد می‌توانند با فروش اسناد با تخفیف در فرابورس، به اصطلاح این چک را نقد کنند.

کد مطلب 3795873

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