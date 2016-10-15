  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

مشاور استاندار خراسان رضوی:

معاون اجرایی رئیس جمهور در صدر هیئتی به مشهد مقدس سفر می کند

معاون اجرایی رئیس جمهور در صدر هیئتی به مشهد مقدس سفر می کند

مشهد ـ مشاور استاندار خراسان رضوی در امور روابط عمومی گفت: معاون اجرایی رئیس جمهور در صدر هیئتی اواسط این هفته به مشهد مقدس سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امیر پور مهدی با اعلام این خبر اظهار کرد: معاون اجرایی رئیس جمهور را در این سفر، دستیار ویژه رئیس جمهور، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگانی از وزات‌خانه‌های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه همراهی می‌کنند.

وی اظهار داشت: در این سفر دو روزه جلسات ارزیابی تحقق تصمیمات ریاست جمهوری در سفر به استان، کارگروه زیارت و نشست با فعالان سیاسی با حضور  معاون اجرایی رئیس جمهور برگزار می‌شود.

مشاور استاندار خراسان رضوی در امور روابط عمومی گفت: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد، دیدار با تولیت آستان قدس رضوی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هیئت است.

پور مهدی ادامه داد: برگزاری جلسه ی اقتصاد مقاومتی و بازدید از چند پروژه عمرانی هم برای معاون اجرایی رئیس جمهور در جریان این سفر در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بانوان استان دیدار خواهد کرد، گفت: رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نیز با اصحاب فرهنگ و هنر خراسان رضوی دیدار خواهد داشت.

مشاور استاندار خراسان رضوی در امور روابط عمومی تصریح کرد: حجت الاسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری با علما و روحانیون و همچنین اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در استان دیدار می‌کند.

پور مهدی افزود: دیدار روستائیان و عشایر استان با معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم کشور و همچنین دیدار نمایندگان سازمان برنامه و بودجه با فعالان اقتصادی خراسان رضوی از دیگر برنامه‌های این هیئت به مشهد مقدس است.
 

کد مطلب 3795880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها