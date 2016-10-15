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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

رئیس سازمان بهزیستی:

اقدامات سلامت اجتماعی در جامعه اثربخش نبوده است

اقدامات سلامت اجتماعی در جامعه اثربخش نبوده است

رئیس سازمان بهزیستی گفت: شاهد اقداماتی در رابطه با سلامت اجتماعی که اثربخش و تحول آفرین باشد در جامعه نبوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان بندپی در افتتاحیه طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، گفت: اقداماتی را پیش و پس از انقلاب اسلامی درباره سلامت جسمانی شاهد بودیم که امروزه نتیجه آن را می بینیم و امید به زندگی به سن ۷۸ سالگی رسیده است.

وی افزود: اما در رابطه با سلامت اجتماعی، اقدامات موثر و اثربخشی را انجام نداده ایم و نتایج اقدامات نشان می دهد سالانه آسیب های اجتماعی همانند اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی رو به افزایش است.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی، طرح نظام مراقبت های اجتماعی را با مشارکت دستگاه ها و نهادهایی همچون بهزیستی، وزارت کشور و کمیته امداد در دستور کار دارد و این طرح برای دانش آموزان که در سن ۷۰ هستند و می توان به آنان آموزش را انتقال داد، اجرا می شود.

بندپی اضافه کرد: شناسایی و غربالگری، آموزش و توانمندسازی، مداخلات علمی و تخصصی از ویژگی های طرح نماد است.

وی تاکید کرد: باید مشارکت و اعتماد دانش آموزان را جلب کنیم تا اینگونه سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه باید پیشگیری در اولویت قرار بگیرد، گفت: اثربخشی اقدامات در سنین ابتدایی زیاد است.

طرح اجباری شدن مشاوره ژنتیک در مجلس

بندپی تصریح کرد: در جامعه ۲.۵ درصد معتاد وجود دارد و ۹۷.۵ درصد در معرض آسیب هستند که این ناراحت کننده است. در شیوع شناسی سال ۹۰ میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معتاد شناسایی شد اما در سال ۹۴ میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ معتاد را شناسایی کردند.

وی بیان کرد: سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار معلول در کشور متولد می شوند به همین دلیل طرح اجباری شدن مشاوره ژنتیک را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده ایم.

کد مطلب 3795884

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