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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:

برنامه آینده پژوهانه برای آسیب های اجتماعی وجود ندارد

برنامه آینده پژوهانه برای آسیب های اجتماعی وجود ندارد

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: برنامه های آینده پژوهانه در جامعه نداریم و برنامه ریزی ما تنها برای امروز یا سال آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمره ای در آیین افتتاحیه طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، گفت: در آینده با آسیب های اجتماعی فراتر از آسیب های امروز مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی نوظهور افزود: خیلی در برنامه آینده پژوهانه حوصله نداریم و برنامه ریزی های ما برای آینده یا سال آینده است به همین دلیل نمی دانیم آسیب ها در آینده از چه نوع هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد: تمرکز بر روی آموزش و پرورش برای اجرای راهبردی ترین برنامه ها اندیشمندانه بوده است و سرمایه گذاری در هیچ جا به اندازه آموزش و پرورش سودمند نیست.

کمره ای با بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی، نیازمند نیروی توسعه یافته هستیم، گفت: باید معلم و دانش آموز توسعه یافته داشته باشیم که برای آینده برنامه ریزی داشته باشند و دانش آموزان در مقابل آسیب های اجتماعی، خویشتن داری و حساسیت نشان دهند.

وی در پایان تصریح کرد: از روش های مشارکت جویانه برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی استقبال می کنیم.

کد مطلب 3795886

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