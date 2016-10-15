کودکان همدانی ۱۸ قطعه کبک را به طبیعت بازگرداندند

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان و نوجوان روستای «گرمک» رزن ظهر شنبه ۱۸ قطعه کبک را که از متخلفان کشف و ضبط شده بود به طبیعت بازگرداندند و قفس های پرندگان را شکستند.

محمدرضا محمدی در مراسم رهاسازی کبک ها با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و انتقال آن به نسل های آینده گفت: آموزش کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان کشور، نقش بزرگی در حفظ محیط زیست دارد.

محمدی افزود: کودکان هم خود به صورت عملی می توانند محیط زیست را حفظ کنند و هم والدین و اطرافیان خود را برای این کار ترغیب کنند.

وی بیان کرد: حضور کودکان و نوجوان در طبیعت و تعامل بی واسطه با عناصر طبیعی، آینده انسانی هایی را رقم می زند که برای طبیعتشان دل می سوزانند و حفظ محیط زیست برایشان اولویت دارد.

در این مراسم به دانش آموزان حاضر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.