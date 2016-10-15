ارسال ۶۵ فیلم مستند با موضوع مدافعان حرم به جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ویژه‌ «مدافعان حرم» دوره‌ دهم «سینماحقیقت»، به یک فیلمساز منتخب هیات داوران جشنواره اهدا می‌شود که اثر مستند وی با موضوع مدافعان حرم، در بخش «مسابقه ملی» جشنواره پذیرفته و به نمایش درآمده باشد. این جایزه، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ریال هدیه‌ نقدی است.

فیلم‌های بخش «مسابقه ملی» جشنواره «سینماحقیقت» با موضوع مدافعان حرم، در کنار سایر فیلم‌های منتخب موضوعی، در بخش «جایزه شهید آوینی» جشنواره که ویژه‌ نمایش و تقدیر از آثار مستند منتخب حوزه‌ مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است نیز روی پرده رفته و توسط هیات داوری مستقل این بخش داوری خواهند شد.

جایزه‌ برگزیدگان این بخش هم تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۲۰، ۱۰۰، ۸۰ میلیون ریال برای کارگردانان ۳ فیلم مستند بلند، نیمه‌بلند و کوتاه منتخب هیات داوری «جایزه شهید آوینی» است که در آیین پایانی جشنواره، به فیلمسازان اهدا خواهد شد.

برخی آثار مستند با موضوع «مدافعان حرم» که در دبیرخانه دهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به ثبت رسیده‌اند، عبارتند از: خونرنگ (عمران چراغی)، مرد می‌خواهد (هادی نادری)، خیره به خورشید (مهرداد فخرپور)، ردپای فرشته؛ شریک الانتصار؛ نبرد پنهان (ناصر نادری)، تک‌تیراندازان زینب؛ در حصار (محسن اردستانی‌رستمی)، مخیم مدافع حرم (روح‌الله رفیعی)، نبرد صینیه (بهرام گودینی)، شهید علی‌دوست؛ شهید زارع؛ شهید حسینی؛ شهید سراجی؛ شهید صابری؛ شهید سامان‌لو (شیما کرمیانی)، شهید هاشمی (سمیه حاج‌احمدی)، شهید طهماسبی (محبوبه آقانوری)، شهید سیّدمصطفی موسوی (زهره زمانیان)، شهید جعفری (فاطمه آقامحمدی)، ضحی (محمد سمیع‌پور)، هوسه در خون (مهیار زاهد)، طبل هبوط (اسماعیل حاج‌حیدری)، با مرگ زندگی (وحید فراهانی)، جانیار (مهرداد قلی‌پور)، شیخ شهید؛ روایت نصر [۴ قسمت]، مهاجر؛ مادرانه؛ حکیم فاطمیون؛ سپاه نور؛ فاتح دل‌ها؛ نبرد پالمیرا (ساسان فلاح‌فر)، عزیز بلد (میثم پوررشیدی)، ملازمان حرم [۴ قسمت] مهدی لارویی، حادثه سومار (حسین بشیری)، بازمانده (مجید هدایتی)، برادران (مهدی نقویان)، مسافران حرم [۲ قسمت] (امین تمیزکار مستقیم)، به نام آزادی (محمد قانع‌فرد)، زمستان (مصطفی آقامحمدلو)، من مستشار هستم (علی حسن‌پور)، آرامش شام (محمدهادی نعمتی)، خط سرخ شهادت (محمد سلطانی)، خانه‌های بی‌پلاک (بیژن زمان‌پیرا) و...

بدیهی است که این فیلم‌های مستند با موضوع «مدافعان حرم» صرفاً به دبیرخانه جشنواره «سینماحقیقت» ارائه شده‌اند و نمایش آنها در بخش‌های مختلف جشنواره، منوط به رای هیات انتخاب جشنواره است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.